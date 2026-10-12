$!Generan ciclones, fenómeno del Niño y construcciones en áreas no permitidas erosión en playas: oceanólogo

El fuerte oleaje que se ha registrado en los últimos meses no es algo nuevo, ocurre año con año, pero los ciclones, probablemente ahora con el efecto del Niño y las construcciones en áreas no permitidas generan erosión en las playas, manifestó el oceanólogo, Ramón Perraza Vizcarra. “Lo que está pasando ahorita no tiene nada extraordinario porque los huracanes, los ciclones se generan en esta época, sobre todo durante los meses de agosto, septiembre y octubre, simplemente no hay más que recordar el (huracán) ‘Olivia’ que fue el 24 de octubre de 1975, hace ya más de 50 años que pegó aquí en Mazatlán”, añadió Peraza Vizcarra, catedrático jubilado de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este puerto. “Pero todos los años sucede prácticamente lo mismo, lo que pasa es de que además de eso son temporadas de ciclones marcadas aquí en el Pacífico oriental, ahorita está sucediendo un fenómeno que se llama El Niño 2026, entonces ese fenómeno origina que de manera natural, en la parte occidental del Océano, allá por Indonesia existe una gran masa de agua caliente”. Entonces cada 4 años o en periodos así, que no están bien establecidos, dijo, esa enorme masa caliente se desplaza por todo el Océano Pacífico a estas costas de la parte Este del mismo Océano, desde Sudamérica hasta California y hace que las temperaturas del agua de mar superficial sean más elevadas. “Entonces lo que está ocurriendo aquí probablemente tenga que ver eso también, a lo mejor existe probablemente un aumento con ese calor del agua del nivel del mar, habría que comprobarlo con datos que tiene la NOA (Oficina Nacional de Administración Oceanográfica y Admosférica) de los Estados Unidos, si las anomalías térmicas que genera esa invasión de masa agua caliente, que se conoce como El Niño, está provocando que el nivel del agua suba poquito”, continuó en entrevista. “Son centímetros, no sé, eso habría que verlo, y eso hace que el oleaje, son suposiciones, el oleaje cabalgue sobre ese nivel un poquito más alto y tenga este efecto, porque esto ha sido de varias semanas atrás que se ha prolongado el oleaje pegando a la línea de costa, no nada más aquí en Mazatlán sino en toda esta región, nada más que aquí se nota más por la infraestructura urbana”. Durante los últimos meses se ha registrado fuerte oleaje en las costas de Mazatlán generado por mar de fondo y por el paso de huracanes en el Océano Pacífico que han provocado dos colapsos de 70 y 100 metros en el malecón de la Avenida del Mar, otro socavón de menor tamaño en el Paseo Olas Altas y otros de tamaño más pequeños en el Paseo Claussen.

El oceanólogo expresó en entrevista que habría que comprobar si el calentamiento del agua por el fenómeno del Niño está influyendo en el incremento del oleaje porque de manera natural el nivel medio del mar está oscilando a lo largo del año, la parte más alta se alcanza en agosto y parte de septiembre, y después empieza a bajar lentamente el nivel promedio. “Pero ahora yo creo que por esa anomalía térmica que ocasiona la invasión de esas masas calientes del fenómeno del Niño el nivel del mar en lugar de ir descendiendo ha seguido aumentando levemente, pero tiene sus efectos porque ya las olas cabalgan sobre ese nivel más alto”, reiteró. “Y por otro lado las mismas tormentas provocan que el nivel también del mar suba (más) que lo pronosticado por las tablas de marea, entonces ya sería cuestión de ver los datos para ver cómo están esas anomalías si verdaderamente está pasando”. Añadió que se ha olvidado el fenómeno de El Niño, pero sí es un hecho que está afectando el Océano ecuatorial y esta parte de Sinaloa, pero lo que se cree también es que la presencia de esa masa caliente de agua hace que los huracanes sean más frecuentes y probablemente más intensos. “Lo que se cree también es que la presencia de esa masa de agua caliente hace que los huracanes sean más frecuentes, probablemente más intensos, y eso también son palabras, pero dicen también los científicos que probablemente ocasionen mayor incidencia sobre la costa, sobre el continente, porque ya se están arrimando”, recordó Peraza Vizcarra. “El otro huracán, Polo, aparentemente iba hacia el océano abierto y se desvió y entró por Baja California, también Rachel y luego el Simon está por toda la costa, entonces se cree que probablemente pueda ser un factor ese también, lo que sí es que es muy complejo, pero son fenómenos naturales, lo que pasa es de que precisamente debido a esa complejidad se recomienda siempre que las construcciones no sean sobre la playa, que es una zona muy dinámica, sino que sean, digamos, detrás de la línea de dunas, donde la vegetación ya está amacizando el sedimento y hacia donde llegue el oleaje durante épocas de tormentas”. “AQUÍ ES UN DESORDEN”: PERAZA VIZCARRA En el municipio de Mazatlán no se ha respetado, en el caso de algunos segmentos de playa, realizar las construcciones detrás de la línea de dunas, manifestó el oceanólogo Ramón Peraza Vizcarra. “No, no, no, aquí es un desorden lo que hay en muchos segmentos de playa, existe una reglamentación ya desde hace muchos años, varias décadas atrás donde delimita lo que es la playa, luego lo que es la Zona Federal Marítimo Terrestre y son zonas supuestamente de no construcción”, continuó en entrevista. “De acuerdo a la reglamentación la playa viene siendo la zona entre la pleamar máxima del año y la bajamar más baja durante el año, o sea, desde donde llega la marea más alta y hasta donde llega la marea más baja esa zona es playa, es parte del mar se puede decir, después de la marea más alta son 20 metros hacia tierra, que es la Zona Federal Marítimo Terrestre, que tampoco puede construirse o puede haber concesiones, se contempla después de estudios previos y todo lo demás”. Reiteró que esa es una reglamentación de puede decir primitiva porque ya tiene muchas décadas y ya ha cambiado muchísimo el uso de la zona costera, pero hasta ahorita es lo que está vigente. “Aquí el problema es que dada la complejidad que tiene el comportamiento del océano y todavía invadir el mar, fincar sobre la playa porque es un hecho y también en la Zona Federal Marítimo Terrestre que es un hecho también, pues cuando vienen fenómenos como éstos que son completamente naturales ahí están las consecuencias”, dijo.