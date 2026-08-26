Generar empleos podría ayudar a mejorar las condiciones en Sinaloa: Arturo Elías Ayub

MAZATLÁN._ Ante las dificultades que enfrenta Sinaloa en temas de inseguridad y violencia, es necesario recuperar las condiciones para atraer nuevas empresas y generar empleos, considerados el mejor instrumento para combatir la pobreza, afirmó Arturo Elías Ayub, representante de la Fundación Carlos Slim.

Presente en la inauguración de las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos de Mazatlán, Elías Ayub habló sobre la actual situación que atraviesa la entidad y las afectaciones registradas en el sector empresarial, manifestando su deseo de que las condiciones se regularicen y permitan la apertura de nuevas empresas.

Por tal motivo, el empresario retomó una postura defendida por Carlos Slim, señalando que las fuentes de trabajo constituyen uno de los principales medios para mejorar las condiciones de vida de las familias.

“Ojalá que se vaya regularizando la situación, que se abran nuevas empresas y que se generen más empleos. Como siempre lo ha dicho el ingeniero Slim, el mejor remedio para la pobreza es el empleo, sobre todo el empleo digno”, comentó.

Elías Ayub evitó profundizar en la situación de violencia que enfrenta Sinaloa y concentró su mensaje en la necesidad por avanzar, recuperar condiciones para la inversión y generar oportunidades laborales.

“Aquí estamos como un estado más de la República y un estado tan bonito como Sinaloa. Aquí estamos para darle para adelante, que es lo que creo que tenemos que ver todos”, declaró.

Además, ante el riesgo de que algunos jóvenes sinaloenses sean atraídos por grupos del a delincuencia organizada, el empresario exhortó a mantenerse por el camino correcto, a pesar de que avanzar mediante el trabajo honesto requiera más tiempo y esfuerzo.

“El mejor consejo que le puedo dar a los jóvenes sinaloenses, de toda la República y de todo el mundo, es que se vayan por el buen camino, porque el mal camino siempre acaba saliendo mal, siempre, no hay excepciones”.

Elías Ayub destacó que las actividades ilícitas pueden ofrecer una percepción de resultados inmediatos, pero advirtió que inevitablemente terminan generando consecuencias negativas, en contraste con el camino basado en el trabajo y las decisiones correctas, que ofrece resultados duraderos y permite mantener la tranquilidad personal.

“El buen camino, aunque es más lento, es mucho más productivo y, además, duermes tranquilo, que yo creo que es lo más importante”, expresó.

Además, Elías Ayub llamó a mantener una visión de futuro para Sinaloa basada en el trabajo, la creación de oportunidades y las decisiones responsables, al considerar que estos elementos son fundamentales para superar las dificultades y construir mejores condiciones de vida para las familias y los jóvenes sinaloenses.