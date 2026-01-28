Gestiona Alcaldesa apoyos para ampliación de Plantas Tratadoras y promueve el Carnaval en la CDMX

Gestiones ante la Conagua para ampliación de plantas tratadoras de aguas negras y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que se tenga mejor producción de carne, así como promoción del Carnaval de Mazatlán 2026, realizó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en la Ciudad de México.

“El lunes estuve con Efraín Morales, quien es el director de Conagua (Comisión Nacional del Agua), tuve la oportunidad de presentar algunos proyectos que tenemos aquí en Mazatlán en cuanto a ampliación de plantas tratadoras y pues muy amablemente el director me presentó con todo su equipo, estuvimos analizando las posibilidades que se tienen para mejorar la infraestructura sanitaria aquí en Mazatlán y estamos trabajando ya de la mano con ellos”, agregó Palacios Domínguez.

En entrevista este miércoles con personal de medios de comunicación recordó que en el 2025 Mazatlán fue beneficiado con el programa Proagua de Proder, con participación federal, con lo que se benefició alrededor de 95 mil personas en esta ciudad.

“Entonces en este 2026 estamos tocando la puerta con la autoridad federal para ver la posibilidad de una de las Plantas Tratadoras ver que se pueda ampliar, en ese sentido el director fue muy puntual en decirnos que hay que estudiar muy bien el polígono poblacional con que se cuenta en cada una de las Plantas Tratadoras, en este caso yo presenté tres u en ese sentido la Norponiente digamos que sería la más viable, con más actividad”, continuó.

“De todas maneras estamos en contacto con ellos, ellos vendrían a revisar en territorio las posibilidades técnicas y ya de darse algo más adelante podría ser a través de Proagua potencialmente que pudiéramos hacer alguna gestión, debo decirles que también esta información voy a platicarla con el Gobernador del estado para ver más adelante la posibilidad de que en Mazatlán podamos tener alguna obra de esa envergadura”.

La Presidenta Municipal expresó que el Programa de Proagua es tripartita y el de Proder es bipartita, y e n el caso de Mazatlán sigue la participación de Proagua y en el 2026 se van a anotar proyectos que beneficien a los mazatlecos y el saneamiento de la red hidrosanitaria es prioridad en Programa de Obras Públicas 2026 que se estará votando este jueves 29 de enero.

Mientras que de la reunión que sostuvo con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, se vio el tema que se está viendo con el Gobierno del Estado para apoyar sobre todo a la Cuenca lechera de Mazatlán.

“Los ganaderos que nos han pedido un precio más justo para la leche, el doctor Julio Berdegué nos dijo que nos va apoyar para verlo con Liconsa, además le compartimos que aquí en Mazatlán tuvimos por primera vez la primera Feria Ganadera aquí en Parque Central, estamos apoyando por parte del Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya y su servidora a los ganaderos con apoyos directos para compra de sementales y mejoramiento genético”, continuó.

“Que es una de las cuestiones que queremos tener un reconocimiento de certificación Zoosanitaria para poder competir con Sonora por ejemplo en cuanto a que tengamos mejor producción de carne y otro dato importante es el Rastro TIF (Tipo Inspección Federal), que es el único que tenemos aquí en Sinaloa, actualmente por Senasica está siendo evaluado para determinar que se tengan las condiciones que se requieren y se están solventando todas por parte de la directora Lupita Velarde”.

Dio a conocer que ahora además de carne de res se procesa carne de cerdo en ese lugar.

La Alcaldesa también informó que en Punto México acompañó a la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa en una rueda de prensa donde estuvo la Subsecretaria de Turismo federal, Nathalie Desplas, donde se promovió el Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” y compartir la gran cartelera que se tiene para este evento que se realizará del 12 al 17 de febrero.

También se les informó que los carros alegóricos estarán a la altura de lo que siempre se espera de un Carnaval Internacional, se compartieron las novedades en el Combate Naval y en el Paseo Olas Altas que se van a tener muchas bandas, es un mensaje del orgullo que se tiene por la música de banda y las raíces de los artistas que se han presentado a nivel nacional e internacional.

En este 2026 se cumplen 128 años de tradición del Carnaval de Mazatlán, es el único que tiene una Reina de los Juegos Florales, se lanza una convocatoria de poesía Clemencia Isaura y el poeta laureado corona a la Reina de los Juegos Florales que representa el arte y la cultura, continuó.

“La Secretaria de Turismo, Mireya Sosa, dijo que ya tenemos reservaciones de más de 75 por ciento, se espera un 87 por ciento mínimo en cuanto a las proyecciones que tenemos y derrama económicas más de 1 mil 200 millones de pesos”, expresó Palacios Domínguez.