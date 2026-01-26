$!Gestiona Alcaldesa obras de ampliación de plantas de tratamiento para Mazatlán

CDMX._ La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo esta tarde una reunión de trabajo en la Ciudad de México con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, así como con Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, y su equipo técnico, con quienes abordó temas prioritarios en materia de infraestructura hidráulica.

En el encuentro, Palacios Domínguez inició las gestiones para la ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos clave para mejorar el saneamiento, proteger el medio ambiente y atender el crecimiento poblacional de Mazatlán.