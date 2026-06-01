Gestiona Canainpesca reunión con Presidenta Claudia Sheinbaum

La Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola gestiona tener una reunión con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para plantearle la reactivación de la flota pesquera y que se destinen recursos para inspección y vigilancia porque hay un desorden, informó el ex presidente de dicho organismo, Humberto Becerra Batista.

“La industria pesquera no ha dejado de gestionar una reunión con la Presidenta de la República, en meses pasados antes de que saliera el Secretario (de Pesca), Julio Berdegué la Cámara trabajó muy a fondo con el Secretario para presentarles un plan de reactivación de las embarcaciones pesqueras”, agregó Becerra Batista este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Él reconoció que la infraestructura pesquera es patrimonio de la nación como siempre lo hemos manejado y hoy en día estamos en espera de una reunión con la Presidenta porque entendemos que el tema lo tiene que conocer directamente la Presidenta porque sentimos que el problema que tenemos es muy complejo, a nivel de comunicación ya se le planteó al Comisionado actual (de Agricultura y Pesca), el Secretario Berdegué lo sabía y hay un cambio de Secretario de Agricultura y Pesca /Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Reiteró que ahora está la titular de la nueva titular de esa dependencia que todavía no sabe de estos temas, pero se le está apostando a que la Presidenta de la República le dé esa reunión a la Canainpesca dada la importancia que tiene la pesca a nivel nacional.

“El tema central es la reactivación de la flota pesquera de mediana altura, llámese camaroneros, llámese flota escamera y palangrera, los costos de operación se están comiendo a las empresa y el otro problema muy grande que tenemos es la falta de presupuesto para atender las labores de inspección y vigilancia que son la obligación de los gobiernos”, precisó.

“Pero también son obligación de los legisladores porque en el entendido de que existen normas, leyes, planes de manejo para los recursos, no hay recursos económicos para poder atender la vigilancia en esta materia, entonces se está descomponiendo mucho, mucho, se está desordenando demasiado la pesca a falta de recursos para investigación y para inspección y vigilancia”.

Precisó que este desorden se palpa también en las importaciones actuales de camarón, se está viendo que están pegando muy fuerte las importaciones ilegales de camarón de Ecuador, se entiende que se hicieron unos operativos recientes, pero la vigilancia tiene que ser permanente porque hay una descomposición tremenda, no es propia de la actual administración federal, se ha venido dejando a través de otras administraciones de otros partidos políticos.

Pero ahora le toca a la actual administración ver el colapso que se tiene en esta industria pesquera.

“Yo pienso que hoy el día estamos todavía a tiempo, a pesar de que tenemos 300 embarcaciones paradas desde hace más de 6 años, con sus respectivas fuentes de empleo, con sus impuestos que se han dejado de pagar, entonces esas cosas le deben interesar a la Presidenta de la República naturalmente, entendemos también que los funcionarios de nivel no quieren llevarle problemas a la Presidenta por el desmantelamiento que ha habido de las instituciones, de los presupuestos que les han retirado a muchas dependencias de Gobierno”, continuó.

Entonces ya se sabe y entiende que la oportunidad de poder reactivar la industria pesquera es a través de una reunión con la Presidenta de la República con financiamiento, aunque son varios factores, en el que el primero es reducir la flota pesquera de arrastre en el Pacífico mexicano y la idea es que el armador y el cooperativista pueda tener recursos para reactivar sus embarcaciones para salvarlas, para que no se le hundan en el muelle.

“Son 300 (en Mazatlán), pero a nivel nacional andan alrededor de 450 paradas de 650 que hay en el Pacífico mexicano, la mayoría camaroneras, pero que tienen pesquerías alternas como son calamares, escama y de palangre”, reiteró.

También dijo que la Canainpesca se está sumando a la marcha que se realizará este martes hacia la sede de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a través de las representaciones, pero se está haciendo lo propio al enviar documentos al titular de la Sader y al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca para plantear este tema que enfrenta la industria pesquera nacional.