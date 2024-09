Luego de que decenas de familias desplazadas debido a la violencia que se ha suscitado en los alrededores de Concordia llegaran a Villa Unión, el sistema DIF Mazatlán se ha encargado de llevarles apoyos de productos y víveres para poder sostenerse en estos momentos delicados, mientras que al mismo tiempo llevan un censo de cuántas personas han llegado al puerto.

María Teresa Apodaca, presidenta del DIF, habló sobre la situación que viven estás personas y como están abordando el tema de las ayudas desde que dichas personas llegaron a Villa Unión hace unos días, donde les entregaron colchonetas y otros productos, de los cuales han sido beneficiadas 78 familias en total.

“En cuanto nos hicieron de conocimiento que habían algunas familias, acudimos a la plaza ahí en Villa Unión y se pudo atender y censar sobre todo a las familias que en ese momento y desde el primer día estuvieron llegando al municipio. Se les llevó apoyo de colchonetas, cobijas, despensas, productos para poderles brindar atención, y obviamente son familias que llegan al municipio con algunos familiares, así que nosotros identificamos el padrón, que es el primer contacto y así poder seguirles brindarle la atención que necesitan”, dijo Apodaca Muñoz.

“Ya estuvimos hoy en contacto, de hecho creo que habrá una atención de las 2 de la tarde allá en Villa Unión que realmente corresponde a Gobierno del Estado, y nosotros vamos a estar ahí en coordinación solamente, ellos les brindan la atención, mientras que nosotros cualquier situación que nos reporten estamos dando la atención”.

“El primer día fueron más de 100 personas las que estuvimos apoyando, por familia creo que fueron 78, y pues está actualizando el padrón; la idea es estar en contacto con ello, ver cómo podemos tener su contacto y seguirle dando continuidad en atención, así es como hemos estado trabajando”.

Sobre si también le brindarán otro tipo de apoyo además de víveres y productos descanso, Apodaca explicó que el tema de las actividades de auxilio son principalmente obra de Gobierno del Estado, sin embargo, ellos apoyarán en todo lo que se necesite; además, mencionó qué continúan los apoyos a colonias necesitadas del municipio en las últimas semanas.

“En realidad la atención la está dando el Gobierno del Estado, nosotros estamos para auxiliar y apoyar, no cae la responsabilidad total en nosotros, estamos totalmente respaldados y nosotros lo que queremos es coadyuvar nada más, el tener la identificación la logística, mientras que el programa de atención viene de una vertiente del gobierno del estado”.

“Hasta el momento no, no hemos tenido reporte; ahorita nos centramos en darle la ayuda a las familias desplazadas, pero también como medida de atención estamos brincando apoyos, ayer estuvimos del lado de la Riviera donde acudieron más de 200 familias para recibir el apoyo, no con el tema de desplazados, pero si la atención de asistencia alimentaria, y hemos estado en diferentes lugares donde brindamos atención en Colonias y sectores del municipio a las qué quisimos brindarles la atención”.

CONFÍA EN QUE LA SITUACIÓN SE RESTABLEZCA

La presidenta del DIF Mazatlán mandó un mensaje a todas aquella personas desplazadas de sus casas por la violencia, en el que las invita a ser fuerte es en estos momentos duros, mientras que confía en que la situación se restablezca pronto para que pueda volver la paz a la zona y ellos puedan regresar a sus viviendas, por lo que en el DIF le brindan atención psicológica.

“Obviamente por el tema de violencia que se suscita, lo que buscamos es brindarles atención desde la psicológica, la orientación, el desprenderse de sus cosas personales que tuvieron que dejar atrás; esperemos que esto sea momentáneo, que puedan retomar sus vidas, regresar a su entorno familiar, y a qué ahorita están respaldadas con sus familias, eso es lo primordial, que quien se ha desplazados tenga lugar aquí con sus familiares. Hasta el momento no hemos tenido que hacer un albergue, eso es una realidad, pero sobre todo esperemos que todo esto acabe pronto”.