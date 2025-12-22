Gestiona diputado reunión con Fiscal General de Sinaloa por caso Herminia Guadalupe Rivera Rendón

El diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo informó que ya se encuentra gestionando un encuentro entre el periodista Rafael Covantes y la Fiscal General del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, con el objetivo de dar seguimiento y acelerar la investigación por la desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón, esposa del comunicador.

De acuerdo a un comunicado, en entrevista, el legislador también opinó sobre el trato que recibieron periodistas al acudir con el vicefiscal de la zona sur de Sinaloa para conocer los avances de la investigación, luego de que, la semana pasada, el funcionario se negara a atender a los medios y los retara públicamente a “hacer lo que quisieran”, escribir lo que consideraran conveniente y acudir con el Gobernador o incluso con la Presidenta si así lo deseaban.

Guerrero Verdugo expresó su postura crítica ante cualquier funcionario que no atienda a la ciudadanía ni a los medios de comunicación, al señalar que quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación de brindar atención, respeto y condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones.

Subrayó que, aun cuando un funcionario no cuente con información suficiente sobre un caso, debe existir disposición al diálogo y claridad, evitando actitudes de confrontación o desdén. Reiteró que los servidores públicos están para servir a la gente, sin distinciones.

El diputado señaló que, a título personal, condena este tipo de actitudes y afirmó que cualquier persona que acuda a solicitar información o apoyo debe ser atendida, incluidos los representantes de los medios de comunicación.

Respecto a la intervención del Poder Legislativo, explicó que el tema no se había abordado previamente con la fiscal debido a los tiempos de la última sesión; no obstante, se comprometió a buscar de manera directa a la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo para exponer el caso.

Indicó que informará a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, así como a la diputada Pérez Guerra, y no descartó la participación de la Comisión de Justicia, a fin de acudir de manera conjunta a la Fiscalía para plantear formalmente esta situación.