MAZATLÁN._ Tras manifestar que gestiona proyectos por más de 4 mil millones de pesos en obras públicas para Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin enfatizó que comenzarán a cristalizarse estas gestiones con la llegada de obras grandes como dos nuevos pasos vehiculares a desnivel que anunció el Gobernador del Estado.

A pregunta expresa sobre el anuncio de Rubén Rocha Moya de que vienen dos puentes vehiculares a desnivel para Mazatlán, uno en la avenida Óscar Pérez Escobosa, así como la modernización de cárcamos, González Zataráin recordó que se han hecho gestiones que se van a empezar a reflejar y quizá ya no le toque verlas cristalizadas en su administración, pero por lo menos sí ver cristalizados los proyectos y ya aprobados.

“Esos son parte de los proyectos, metimos nosotros más de 4 mil millones de pesos en proyectos en cárcamos, en ampliación de plantas de tratamiento, en puentes, el Gobernador del estado mismo trae muy clara la película, por eso yo no tengo que estar detrás del Gobernador de manera constante porque nos entendemos muy rápido, soy muy práctico a la hora de la gestión y he sido muy práctico, lo digo así de claro, si algo tengo y de lo cual me puedo sentir orgullosos es que sé hacer la gestión y ese tipo de gestión está bien encausada”, añadió.

“Mientras la gestión caminaba pues obviamente yo no me iba a quedar con los brazos cruzados a ver si me caía algo, tenía que hacer con el recurso propio lo que hemos venido haciendo ahorita, lo que llegue extra pues que le llegue a la ciudad, hay quienes me dijeron, por eso lo dije ahorita y me han dicho todavía, oyes, pero todo eso que tú gestionaste le va llegar a otra persona, no, le va llegar a Mazatlán que es lo importante, a mí no me interesa a qué persona le vaya a llegar o quién se vaya a presentar, eso es lo de menos, cuando pensamos mediocremente en eso estamos pensando en no ayudar a la ciudad, yo quiero dejar un legado en ese sentido y reclamos no voy a tener en el sentido de que no hice mi gestión debidamente”.

Reiteró que hizo gestión más arriba de lo que se había hecho, obras por más de 4 mil millones de pesos y de ellos no sabe cuánto va a salir aprobado.

“Pero por lo menos estoy seguro que van a ser varios cientos o miles de millones de pesos que van a salir aprobados en gestiones, que ya algunas ya empezaron a palomearse y a salir aprobados, otros colectores que ya hemos estado viendo ya empezaron a llegar, cárcamos que van a empezar a llegar, eso es muy bueno, yo la verdad muy satisfecho, es la parte que les decía que vamos a cerrar muy fuerte”, enfatizó.

“Cuando hablaba de cerrar fuerte me refería a todos estos temas, a cerrar fuerte con los recursos propios, con los trabajadores, que nos rinda, que esto se pague, no se quede en deuda, que nada de esto se quede heredado, que las gestiones empiecen a cristalizarse y a llegar con obras grandes, magnas en Mazatlán y que si bien es cierto ayer en la entrevista me decían qué te hizo falta, a mi lo único que puedo decir que me hizo falta es tiempo para ver cristalizadas muchas cosas, pero eso es lo de menos, el asunto es que le lleguen a Mazatlán”.

Precisó que con los dos nuevos pasos vehiculares a desnivel anunciados por el Gobernador son para atender todo lo que tiene que ver con mejorar la movilidad en la ciudad y también se tienen más puentes vehiculares como propuestas como el de la avenida Santa Rosa y las vías del tren, otro más en Carretera Internacional al Norte y la avenida Delfines, son proyectos a largo plazo, se gestiona la reparación de los puentes de la Marina que ya la recibieron en la Federación.

“Están los cárcamos que habíamos planteado tanto para Conapesca (avenida Camarón Sábalo) como para la Cruz Lizárraga, entonces hay muchos temas todavía que están ahí y que son en beneficio de la movilidad y de la seguridad de la ciudad”.

También dijo no saber si tendrá la oportunidad de ver a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum en su gira de trabajo por Sinaloa acompañando al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el próximo fin de semana a Culiacán, porque no conoce el protocolo que se va a realizar, pero si tiene la oportunidad de plantearle el tema de movilidad de Mazatlán lo va hacer.

Además, expresó que se contemplan realizar obras de drenaje e instalación de una subestación eléctrica en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” para tenerlo funcionando en buenas condiciones al menos durante los próximos dos años mientras se puede construir uno nuevo, ya que para esto último se requiere una inversión de al menos 200 millones de pesos.