$!Gestiona Olegaria Carrazco atención urgente para las clínicas del IMSS e ISSSTE en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO._ La Diputada federal de Morena, Olegaria Carrazco Macías, participó en la comparecencia de los titulares del sector salud del Gobierno federal y gestionó la atención urgente para los hospitales del IMSS en Mazatlán 45 y 3, así como la clínica del ISSSTE.

A través de un comunicado se dio a conocer que Carrazco Macías informó que los hospitales del IMSS 45 y 3 en Mazatlán, así como la clínica del ISSSTE, necesitan mantenimiento, equipamiento e insumos médicos con la finalidad de garantizar la calidad en el servicio médico al derechohabiente y con ello también garantizar el derecho humano a la salud.