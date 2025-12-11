$!Giova Camacho asume como encargado de Dirección de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS

CULIACÁN._ Giova Camacho Castro regresa a la Dirección de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur de la UAS, ahora como encargado, en sustitución de Jesús Armando Salas Rodríguez, quien culminó su periodo como director de la misma.

De acuerdo a un comunicado, este jueves el Consejo Universitario aprobó la propuesta de Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de nombrar a Camacho Castro como encargado de Dirección de la Faciso en Mazatlán.

Camacho Castro es Licenciado en Economía, Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Gerencia Pública y Política Social; integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), se precisó.

Además, cuenta con amplia experiencia en administración y gestión universitaria pues anteriormente se ha desempeñado como director de la Facultad de Ciencias Sociales y Secretario Académico de la Unidad Regional Sur, así como en la función pública como regidor del Cabildo Municipal de Mazatlán en 2016-2018.