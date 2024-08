Pese a que en el Programa Anual de Obra Pública 2024, la rehabilitación del Monumento de la ‘Perla del Pacífico’ tenía asignado un recurso de 1 millón 150 mil pesos, el Alcalde Édgar González Zataráin dio a conocer que la obra se realizará por medio de donación.

”En el caso del Valentino, nosotros tenemos un donador, no hay un presupuesto, es donada. No se ha definido que, no me tocará a mí, a lo mejor me toca definir que el donador que lo acepte y ya con la siguiente administración que se coloque”, señaló.

Aclaró que el recurso no contemplaba el cambio de monumento, sino un mantenimiento sobre ese punto. El recurso no será utilizado pues ya se consiguió un donador, del cual no reveló la identidad.

En junio pasado, adelantó que la idea era retirar la esfera y en su lugar colocar algo alusivo al Carnaval.

Está misma modalidad de donación fue la que se utilizó en la glorieta de avenida Carlos Canseco y Paseo Atlántico, dónde se colocó el Monumento del ‘Gran Orgullo’ o mejor conocida como el “El Gran Venado Rojo”, donada por Óscar Sánchez de Grupo DP.

En el caso del Monumento al Pescador, el Alcalde dijo que desde hace semanas ya se hace trabajo hormiga, principalmente de tuberías y retiro del azulejo veneciano, para no causar molestias al turismo durante el periodo vacacional, pero ya llevan gran avance en la rehabilitación.

”En la del Pescador ya están trabajando, si se han fijado, están trabajando adentro, y van quitando y van detallando con mucho cuidado. Le fuimos metiendo como tipo trabajo hormiga, porque como era temporada turística, que no cerraran y no se viera un montón de escombros ahí”, mencionó.

”En el Pescador van rápido, lo más fundamental que tiene que ver con las tuberías, y eso ya se avanzó y están cambiando el veneciano por la parte de adentro”.

El Monumento Perla del Pacífico, se va después de años de abandono

El Monumento a la Perla del Pacífico, es la esfera de 3 toneladas de acero inoxidable, ubicada en la glorieta frente a Valentino, que tuvo un costo de 4 millones 500 mil pesos y fue inaugurado por el entonces Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres y el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, en junio de 2020.

En su inauguración contemplaba 48 proyectores que generarían millones de colores, tenía encendido automático y programación de colores alusivos a los días festivos, además incluía un sistema para evitar el deslumbramiento.

Anteriormente ahí se estaba colocada una Gaviota de acero inoxidable, una escultura del pintor y escultor mexicano Leonardo Nierman, quien el pasado 8 de junio de 2023 falleció a la edad de 90 años.

La esfera de acero que simula la perla, actualmente se encuentra postrada sobre una fuente seca y con signos de óxido que evidencian la falta de mantenimiento.

Esta estructura que forma parte del monumento fue un regalo del empresario Alonso Puerto, al que le compraron las luminarias de la avenida Rafael Buelna, el resto de la inversión la asumió el Gobierno municipal, y fue por 4 millones 500 mil pesos.