$!Gobernador Rocha Moya da la bienvenida a turistas que disfrutan del Carnaval Internacional de Mazatlán

MAZATLÁN._ Previo al tradicional desfile de Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, el gobernador Rubén Rocha Moya está este domingo en Mazatlán para saludar a turistas mexicanos y extranjeros que en ese momento disfrutaban de una apacible tarde en la Plazuela Machado, el parador turístico de las letras de Mazatlán y el malecón. De acuerdo a un comunicado, por espacio de varias horas, el mandatario estatal recorrió a pie algunas zonas turísticas donde se congregaban cientos de visitantes, y primeramente estuvo en la Plazuela Machado en el Centro Histórico, donde entabló una plática muy amena con decenas de familias, interesado en saber cómo han disfrutado su estancia en Mazatlán y Sinaloa, y la respuesta que recibió fue que ha sido una muy grata experiencia. Enseguida Rocha Moya, acompañado por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, acudió al cruce de Malecón y avenida Rafael Buelna, lugar donde se ubica el parador turístico de las letras de Mazatlán, otro ícono del puerto.









Al igual que en la Plazuela Machado, Rocha Moya saludó y platicó con muchas familias, que también le pidieron tomarse fotos del recuerdo con él, algo que hizo con mucho gusto el gobernador ante las sonrisas de los visitantes. “He estado platicando con la Presidenta Municipal, está contenta, los tres días que hemos tenido de Carnaval han sido exitosos, los conciertos, el Combate Naval y luego todo el paseo por Olas Altas, yo digo que fueron 118 mil, eso me informaron”, dijo. Durante su recorrido por el malecón, Rocha Moya pudo constatar que miles de personas ya se empezaban a congregar a lo largo de este bello paseo frente al mar, en espera del desfile de los majestuosos carros alegóricos, con cada una de las reinas del Carnaval, disfrutando de la música de banda, platillos típicos de Mazatlán y antojitos mexicanos.







