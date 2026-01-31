Gobernador Rubén Rocha Moya dará el martes el banderazo al operativo de seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026

Será este próximo martes 3 de febrero cuando arranque de manera oficial el operativo de seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026, contando con la presencia del Gobernador Rubén Rocha Moya y los diferentes cuerpos policiales y rescatistas; así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios esta mañana.

La Presidenta del puerto señaló que será el propio Gobernador quien informará los datos sobre cuántos elementos se quedarán a patrullar en Mazatlán y cuántos partirán a otros municipios; mientras que también se prevé realizar una mesa de seguridad con los mandos estatales ese día.

“Les adelanto que el próximo martes va a estar aquí el Gobernador dando el banderazo al arranque del operativo de seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026. Será en el malecón”, indicó Palacios Domínguez .

“Eso lo va a anunciar nuestro Gobernador el próximo martes (el número de elementos). Vamos a dar un banderazo, los vamos a invitar para que nos acompañen y ahí se les va a proporcionar toda la información. También tenemos previo una Mesa de Seguridad y posteriormente el doctor Rubén Rocha Moya, va a encabezar este acto de arranque del operativo”.

Palacios reiteró que para Carnaval las fuerzas de seguridad se mantendrán pendientes de todos los acontecimientos que se lleven a cabo en el Carnaval, especialmente en los eventos masivos como los conciertos en Olas Altas y los dos magnos desfiles de domingo y martes, en los que se aglomeran miles de personas.

“Decirles que tenemos muchos elementos de fuerzas, de seguridad de los tres niveles de Gobierno que van a estar muy pendientes de todos los acontecimientos, de todos los eventos masivos; sobre todo que se tengan en el Carnaval de Mazatlán en esta edición 128”.

Sobre el caso del joven de 16 años fue baleado el día de ayer en El Castillo y posteriormente moriría en la clínica del ISSSTE, la Alcaldesa mencionó que los cuerpos de auxilio se encargaron de atender al joven tras el ataque. En tanto, afirmó que las colonias también verán reforzada su seguridad con el operativo de Carnaval a arrancar el martes.

“Bueno, en cuanto tuvimos los hechos, inmediatamente acudieron los cuerpos de auxilio. La persona que resultó herida y fue atendida en el ISSSTE, es lo que sabemos. Por supuesto que se refuerza la seguridad en todas las colonias, en todos los lugares y será parte del operativo que ya mencioné”.