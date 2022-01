Gobernantes no debieran promover eventos masivos ante contagios por Covid, dice Rocha Moya

En un contexto de repunte en los casos de Covid-19, el Gobernador Rubén Rocha Moya manifestó que las autoridades deben evitar promover actos masivos para frenar mayores contagios.

Esto, en referencia al evento promovido y realizado por el Gobierno de Mazatlán que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres, el 31 de diciembre de 2021.

En la conferencia semanera de este lunes, en Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal dijo que ante todo debe imperar el criterio de sanidad.

“El sentido común te indica que un gobernante, en esas circunstancias, no debe convocar a ese tipo de eventos, es contradictorio con las medidas de sanidad”, expuso Rocha Moya.

Manifestó que no hubo manera de que los gobiernos estatal y municipal se entendieran en ese asunto en particular, luego de que días antes el Secretario de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén Ojeda, hiciera un llamado a no realizar el “Bienvenido 2022” en Olas Altas.

En el tema de salud no hay autonomía, tal y como alegó Benítez Torres luego de este llamado hecho por Cuén Ojeda, dijo el Gobernador.

“De ahí como que traen careada él (Benítez Torres) y el Secretario de Salud (Cuén Ojeda)”.