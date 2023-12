MAZATLÁN._ Que se den cuenta que gobernar no es fácil y gobernar para bien de la población debe ser un compromiso, no servirse ellos pues no van a un paseo y si se sacan la candidatura que no se quejen y de ser elector resuelvan los problemas y no andar dando pretextos, pidió el Gobernador Rubén Rocha Moya a las y los aspirantes a alcaldes por Morena en Sinaloa.

“Yo les digo seguido a mis compañeros presidentes, miren, cuando andábamos en campaña ‘nos las comíamos ardiendo’, y cuando llega dice oye es que me dejaron el problema fulano y que aquello y que, no, le tienen ganan dense cuenta que gobernar no es fácil y gobernar para bien de la población debe ser un compromiso nuestro”, continuó en entrevista este jueves en Mazatlán.

“Entonces reflexionen 10 veces: quiero ir, pero quiero servir a la gente, no servirme yo, entonces eso es importante decirlo por qué, porque no vas a un paseo, te van a a llevar a la luna, no, si te sacas la candidatura si ganas el puesto vas a gobernar y no te quejes, no fíjate que no me dejaron, que no acá y que el otro, no, hay que resolver los problemas de la población y no andar dando pretextos”.

Antes y después de inaugurar la 52 Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales en el Centro de Convenciones agregó que se puede hacer denuncia pública de que no les dejaron bien las cosas y si tienen razones al decir eso pues que procedan a denunciar y a hacer lo que les corresponde.

“Yo les digo a todos los que andan queriendo ser (candidatos) acuérdense que es complicado gobernar y servirle a la gente es muy complicado, pero eso es lo que tenemos hacer”, continuó.