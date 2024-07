El Ayuntamiento de Mazatlán pondrá en marcha la figura de Monitor Ambiental para concientizar a las personas que no tiren basura en las playas y la vía pública, pero si alguien reincide se le detendrá para ponerlo a disposición del Juez de Barandilla, dio a conocer el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Recuerdan que una vez les platiqué el tema de los monitores ambientales, entonces ya van a estar trabajando, vamos a empezar por etapas para que limite y al igual que el Cuerpo Acuático que te invita a que te retires del mar y cuando no pues con la fuerza pública lo hace, pues igual primero te van a invitar a que te lleves la basura, a que la coloques en su lugar y si no es así, te resistes o algo pues entonces ya aplicarlo (la detención)”, añadió.

En entrevista, agregó que actualmente se tienen policías en bicicleta en la zona como el Paseo Olas Altas para checar ese tema y él mismo está supervisando ese y otros temas como el que no se estacionen vehículos en el paseo costero.

”Y obviamente encargarles ahí que no lo suelten, se lo he encargado mucho al comandante de Tránsito, el caso este a Othoniel (Barrón Valdez, Secretario de Seguridad Pública Municipal) que no suelten ese tema, por ejemplo la Martiniano Carvajal nunca había tenido policía, hoy sí, antes yo entiendo porque no había suficientes elementos, pero ahorita ya en vez de que anden en la calle patrullando y haciendo cosas indebidas ahí en ese punto se ocupa porque ahí va haber niños, turistas, hay familias, acá también, entonces estamos colocando policías”, reiteró.

”Igual en algunos lugares el tema del Monitor (Ambiental), que es el primer contacto, el contacto más inmediato con la persona... lo acabamos de iniciar apenas (el operativo para que la gente no deje basura en playas y en la vía pública), tenemos una semana que empezamos con ese tema”.

Informó que en los primeros días hubo quejas porque dicen que por qué los mueven tan temprano en algunos puntos de Mazatlán, a las 20:00 horas, algunas personas que se resisten o que se mueven y regresan como ha ocurrido en la Avenida Quirino Ordaz Coppel.

”Esto va ser paulatino, quizá mañana o pasado vengan y digan no lo retiraron, ahí está, bueno es que es paulatino, estamos ajustando, pero ya está, ya arrancó, quiero este fin de semana poner los primeros (Monitores Ambientales) aquí (en la zona del Paseo Olas Altas)”, expresó el Alcalde.