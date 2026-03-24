Gobierno de Mazatlán apoya operativo de seguridad y mantiene coordinación por caso de turistas desaparecidos

En el marco del operativo de seguridad rumbo al periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno de Mazatlán informó que mantiene coordinación con los tres niveles de Gobierno para garantizar la seguridad de visitantes y locales, así como dar seguimiento al caso de los cuatro turistas originarios del Estado de México desaparecidos el pasado 3 de febrero en la zona de Cerritos.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez destacó que el Municipio participa en la estrategia de seguridad desde sus atribuciones, enfocadas principalmente en la prevención y proximidad social.



¿Alcaldesa, sobre los turistas desaparecidos en Mazatlán ustedes están colaborando con la autoridad federal?

“Estamos trabajando en la mesa de construcción de paz, los tres niveles de Gobierno, para poder tener apoyo en cuanto a las competencias municipales que tenemos nosotros, que es proximidad social, es preventiva”, declaró.



Precisó que, en el caso de los turistas desaparecidos, las investigaciones corresponden a la Fiscalía, pero el Ayuntamiento colabora cuando se le requiere.

“En las investigaciones que se tienen por parte de Fiscalía colaboramos cuando así se nos requiere”, señaló.

“Es de nuestro mayor deseo que se encuentren con bien las personas y sean localizadas próximamente”, expresó.

En paralelo, la Presidenta Municipal subrayó que Mazatlán se mantiene como un destino seguro para el turismo y la inversión, de cara a una de las temporadas más importantes del año.

“Decirles que a todas las personas que quieran visitar Mazatlán es un lugar, es un destino seguro para la inversión y para el turismo”, afirmó.

Indicó que actualmente existe una alta expectativa para Semana Santa, con un operativo que contará con más de 2 mil 500 elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno desplegados en el Municipio.

“Estamos ahorita con una gran expectativa rumbo a Semana Santa con un operativo que cuenta con más de 2 mil 500 elementos que van a estar de los tres niveles de Gobierno, salvaguardando a todas las personas locales y a los turistas”, dijo.

Asimismo, agradeció el respaldo del Gobernador Rubén Rocha Moya y de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para reforzar la estrategia de seguridad durante este periodo.

“Agradecemos todo el apoyo que se brinda por parte de nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para que estas vacaciones sobre todo se vea reflejado en el bienestar de las familias mazatlecas y en los bolsillos de las personas locales, gracias a la derrama turística que se pueda tener”, expresó.

En materia de seguridad carretera, informó que se reforzarán los principales accesos al puerto.

“Se están reforzando todos los ejes carreteros. Tenemos tres ejes carreteros que es Mazatlán-Culiacán, Mazatlán-Escuinapa y Mazatlán-Durango, gracias a los elementos que van a estar en esta temporada vacacional”, puntualizó.

Añadió que, a nivel estatal, se desplegarán cerca de 14 mil 900 elementos, mientras que en Mazatlán serán más de 2 mil 500 distribuidos en zona urbana y rural.

Sobre la expectativa turística, la Alcaldesa señaló que se prevé una ocupación hotelera del 85 por ciento, así como una derrama económica cercana a los mil 200 millones de pesos.

“Esperamos unas vacaciones con un saldo muy positivo. Recordemos que acabamos de pasar un Carnaval muy exitoso donde tuvimos 1.3 millones de personas disfrutando de nuestro Carnaval, con un saldo muy positivo y con una derrama económica muy importante”, indicó.

Palacios Domínguez resaltó que tanto Semana Santa como Semana de Pascua, periodo en el que se celebra la tradicional Semana de la Moto, serán semanas de alta actividad turística, con la presentación de diversos artistas.

“Es muy importante decirles que son dos semanas muy ocupadas, tanto Semana Santa como Semana de Pascua... va a haber grandes artistas como en la Semana de la Moto”, afirmó.