$!Gobierno de Mazatlán arranca instalación de 9 gimnasios al aire libre con una inversión de $3.6 millones

Como parte del programa de recuperación de espacios públicos en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez puso en marcha una inversión de 3.6 millones de pesos en el equipamiento de gimnasios al aire libre para nueve colonias.

“El día de hoy iniciamos un proyecto de nueve gimnasios al aire libre. Es una petición de los mazatlecos de recuperar nuestros espacios públicos, que sean gratuitos. También la intención es recuperar y hacer cohesión del tejido social y qué mejor que la actividad física. Se trata de nueve puntos en todo Mazatlán, que estaremos invirtiendo 3.6 millones de pesos en estos gimnasios”.