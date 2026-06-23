$!Gobierno de Mazatlán arranca instalación de 9 gimnasios al aire libre con una inversión de $3.6 millones

Como parte del programa de recuperación de espacios públicos en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez puso en marcha una inversión de 3.6 millones de pesos en el equipamiento de gimnasios al aire libre para nueve colonias.
“El día de hoy iniciamos un proyecto de nueve gimnasios al aire libre. Es una petición de los mazatlecos de recuperar nuestros espacios públicos, que sean gratuitos. También la intención es recuperar y hacer cohesión del tejido social y qué mejor que la actividad física. Se trata de nueve puntos en todo Mazatlán, que estaremos invirtiendo 3.6 millones de pesos en estos gimnasios”.
Expuso que el programa contempla instalar en cada colonia, deslizadores, equipo de calistenia, columpios, y todo para que los mazatlecos tengan espacios que generen bienestar.
Comentó que en dos meses estarán concluyendo la instalación de los equipos en las colonias Mar de Cortés, Terranova, en la Burócrata, en Villa Galaxia, Infonavit Alarcón, Olímpica, Arboledas 1, San Joaquín y Bahía San Andrés.
“Aquí es donde vamos a dar el banderazo el día de hoy de estos nueve gimnasios al aire libre, que estarán listos aproximadamente en dos meses por el suministro de los equipos”, explicó Martín Gallardo, director de Obras Públicas del municipio.