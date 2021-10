Gobierno de Mazatlán atenderá a posibles damnificados de la tormenta ‘Pamela’

Aunque esta administración está a días de concluir, fluirá la ayuda a las personas que puedan resultar afectadas si “Pamela” golpea a Mazatlán, aseguró Tonatiuh Guerra González, director de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno de Mazatlán.

Incluso, el funcionario municipal dijo que se tiene listo un kit básico de apoyo a las familias que se vean afectadas, las cuales consisten en entrega de despensas, colchones y lámina.

“Como la vez pasada, ya tenemos el guión listo pero esperemos que no pase a mayores, pero nosotros ya estamos preparados en lo que se pueda presentar en lo que corresponde a Bienestar Social”.

-- ¿Sí hay recursos Tonatiuh?

“Si no hay, tenemos que buscarlos, el recurso no es infinito, pero de que tenemos que sacarlo adelante lo que se presente, lo tenemos que sacar adelante pero si ustedes me preguntan de los apoyos, ya estoy listo... tengo los apoyos necesarios para empezar”.

Agregó que el personal y los albergues también ya están listos y coordinados con las demás direcciones.

El director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Luis Morales Lizárraga, solicitó a la población no sacar la basura si se presentan lluvias, pues la corriente la puede arrastrar hasta tapar las coladeras.

“La recomendacion es que saquen su basura el día que corresponde, y si por alguna razón se retrasa la recolección o ven que el camión no pasa ese día, es mejor recogerla, para evitar que no vaya a parar en un canal o en alguna alcantarilla y vaya a taponar alguna alcantarilla”.

Agregó que, actualmente, los trabajadores también apoyan en la limpieza de alcantarillas y realizarán guardias para activar los barridos por la ciudad.

La presidenta del DIF municipal, Gabriela Peña Chico, recordó que son seis albergues los que se destinarán para atender a la población.

“Vamos a continuar con nuestros albergues, pero sobre todo también la atención y la invitación a todas las personas que viven en zonas y situación de riesgo, invitarlas a que por favor acudan a los albergues”.