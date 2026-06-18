Gobierno de Mazatlán brinda apoyo a personas evacuadas tras incendio en Casa Redonda

Tras el incendio registrado el miércoles en la Colonia Casa Redonda, un total de 134 personas fueron evacuadas y recibieron atención inmediata por parte del Sistema DIF Municipal, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien no descartó otorgar apoyos adicionales a las familias afectadas.

La Presidenta Municipal señaló que desde el mismo día de la emergencia se activó la asistencia para los damnificados, quienes tras ser rescatados por Protección Civil y Bomberos, fueron atendidos con algunas provisiones y resguardo temporal.

“De hecho, el mismo día de ayer fueron 134 personas evacuadas y fueron debidamente atendidas por el DIF Municipal, a través de kits de limpieza, comida caliente, ropa y también fueron llevados a un lugar donde pudieran estar. Solamente resultaron cuatro personas heridas, mismas que fueron atendidas médicamente de inmediato”, dijo.

Aunque no confirmó un programa específico de apoyo económico, dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno Municipal continúe respaldando a las personas afectadas conforme se puedan evaluar sus necesidades.



Podrán festejar con tranquilidad en el malecón

Debido a la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, con un partido a la semana, la Alcaldesa Estrella Palacios informó que el Ayuntamiento mantendrá vigilancia en la zona de las Letras de Mazatlán, sobre el Malecón, ante la posibilidad de una gran concentración de aficionados deseosos de festejar un triunfo.

“En el caso de las Letras, vamos a estar al pendiente para que las personas que quieran salir a festejar lo hagan con tranquilidad y sin ningún problema en esa área”, señaló, quien además expresó su apoyo al equipo de Javier Aguirre contra Corea del Sur.