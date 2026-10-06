Gobierno de Mazatlán busca acuerdo con empresa que opera el Estadio Teodoro Mariscal por pago de demanda

La Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Mazatlán está buscando un acuerdo con la empresa que opera el Estadio de Béisbol Teodoro Mariscal para el pago de 13 millones de pesos por la demanda que ganó al Gobierno Municipal por un corte al servicio de agua potable en el 2018, informó el Tesorero Municipal.

“Es un asunto que se está viendo con el Departamento Jurídico, se está queriendo llegar a un acuerdo con la empresa para ver cómo se va hacer la cuestión de pago”, agregó Julio César Ramos Robledo.

“Sí manejo el dinero, pero realmente es un asunto jurídico que tiene que ver con ellos y cuando ya ellos den una orden de pago ahí se va realizar, todavía no hay una orden de pago que sea enviada”.

Precisó que se cuenta con un presupuesto destinado para eso y en caso de que faltara en el rubro de Demandas en el Presupuesto de Egresos 2026 se iría a una reasignación.

“Porque no está en condiciones (de pago) se está buscando un acuerdo si lo puede pagar en parcialidades, es lo que se está buscando con la empresa y con el Juez”, expresó Ramos Robledo.

Añadió que sigue corriendo el término del pago, al Juez ya se le hizo una intención de que se quiere pagar y se está buscando a la empresa para llegar a un convenio y se está en esa situación.

El pago por la demanda ganada por dicha empresa es de cerca de 13 millones de pesos con todo e intereses.

“Es un tema que tiene que ver con Jumapam (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán) por un tema de agua que en su momento se cerró ahí y ellos demostraron que realmente no sucedía algo (de supuesta toma clandestina de agua al inicio de la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, a finales del 2018)”, recordó el Tesorero Municipal.