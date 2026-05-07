Gobierno de Mazatlán celebrará el Día de las Madres en Casa Hogar, Pradera Dorada y 12 de Mayo

El Día de las Madres será festejado por el Ayuntamiento de Mazatlán del 14 al 22 de mayo en las colonias y fraccionamientos Casa Hogar, Pradera Dorada y 12 de Mayo, en el que se espera en total una asistencia de cerca de 2 mil personas, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Ya estamos listos para anunciarles que va ser las próximas semanas, vamos a hacer tres eventos, vamos a llevarlo a las colonias para que sea más fácil para las mamás llegar, tenemos programados el jueves 14 de mayo en Casa Hogar, el sábado 16 de mayo en Pradera Dorada y el viernes 22 de mayo en la 12 de Mayo”, informó en entrevista.

Precisó que los eventos se realizarán de las 4 a las 7 de la tarde y habrá rifas de regalos para las mamás mazatlecas, así como shows de entretenimiento.

“Los invitados especiales son las mamás mazatlecas para que tengan su festejo más cerquita de su casa, va ser en estas tres colonias que les acabo de mencionar y decirles que estamos muy contentos de festejar y reconocer y visibilizar la importancia que tienen las madres para la sociedad y las familias mazatlecas”, continuó.

“Es por parte del DIF Municipal que vamos a estar informándoles más adelantito, queremos que sean alrededor de unas 2 mil personas entre los tres festejos y estamos contemplando que en estos tres festejos las mamás se vean beneficiados con un regalo”.

Reiteró que se tendrán regalos de todo tipo y el año pasado ya se hizo esa rifa.

“A las mamás les gusta mucho visitar ese tipo de evento porque además de que se la pasan muy bien y tienen show de entretenimiento musical y de bailable también tienen la oportunidad de salir beneficiadas con un gran regalo que es con mucho cariño por parte del Gobierno Municipal de Mazatlán”, expresó.