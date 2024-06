Al igual que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, el Ayuntamiento también presentó una demanda en busca de que se resarza el daño al erario de la Comuna por el pago de más de 142 millones de pesos por la demanda perdida ante Nafta Lubricantes por no permitirle construir una estación de servicio en la colonia Palos Prietos, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Hay demandas tanto por el Observatorio como por nosotros, yo estando como Secretario del Ayuntamiento interpusimos una demanda porque recuerdan que las demandas se pueden interponer solamente cuando se acredita ya el daño patrimonial, una vez que ya se concretó o como los abogados dicen que ya queda firme”, expresó.

”Entonces cuando yo llego (como Secretario del Ayuntamiento) acababan recientemente de pagar, no me tocó a mí, entonces nosotros interpusimos la demanda como Ayuntamiento y además Observatorio (Ciudadano de Mazatlán) interpuso otra, entonces van caminando, van bien ahí, no sé qué tantas posibilidades hay, pero se está buscando eso, se busca ese tema , resarcir el daño, lo que se logre demostrar como algo donde se haya incumplido, donde los servidores públicos hayan hecho mal uso de las funciones”.

El pasado viernes el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, dio a conocer que dicho organismo ciudadano presentó en su momento una demanda en busca de quienes estuvieron involucrados resarzan el daño al erario público por cerca de 142 millones de pesos que se pagó en dinero y tres terrenos, más la actualización del valor de esa cantidad por cerca de 20 millones de pesos, al detectarse diferentes ilegalidades.

Precisó que este tema no se ha cerrado, la demanda sigue activa contra quien resulte responsable.

El Alcalde precisó que en la demanda que presentó sobre este caso el Ayuntamiento de Mazatlán es contra quien resulte responsable y en otra modalidad sí se señala a funcionarios públicos en específico.

”Va en las dos modalidades, pero también hay otra donde señala un número de funcionarios desde el origen, que tiene que ver con quienes otorgaron el permiso, una cadenita, no puedo dar nombres por no violentar el debido proceso, pero sí hay ahí seis, siete funcionarios, este caso está vivo, está caminando, sí hay posibilidades (de resarcir el daño al erario público), son de esos temas larguitos, pero que tarde o temprano va tener algún (desenlace)”, expresó González Zataráin.