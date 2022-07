Gobierno de Mazatlán denunciará por robo de medicamentos en Hospital Municipal; también por robo de luminarias

Como parte del combate a la corrupción, el Ayuntamiento de Mazatlán presentará denuncias por el robo de medicamentos en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” y por robo de luminarias por parte de personal de Servicios Públicos Municipales, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Acuérdense que yo lo he dicho muchas veces, que la corrupción es algo que venimos a combatir y que no es fácil, no es fácil, pero yo espero al terminar mi gestión mejorar mucho, acabando con esos actos de corrupción de muchos trabajadores que vienen a robar no al Presidente (Municipal), vienen a robar el dinero al pueblo, porque ese dinero es del pueblo, con eso se compra todo”, añadió Benítez Torres en entrevista la tarde de este miércoles.

“Todo lo que tenemos pruebas lo estamos procediendo con demandas, todo lo que tenemos prueba porque sin prueba no pasa nada, pero en el caso de los medicamentos tenemos videos, fotografías, cajas de medicamentos sustraídas por valor de casi 160 mil pesos en una sola vez, son varias (las probables responsables), dos o tres personas, no traigo exactamente (el número)”.

Añadió que cuando se tenga clara la investigación se va a decir si en esos hechos está involucrado personal sindicalizado o de confianza, pero de que se tienen pruebas, se tienen pruebas.

En cuanto al presunto robo de luminarias, dijo que ese fue precisamente el motivo por el que salió del cargo el que estaba encargado de esta área.

-- ¿Eran de las nuevas?

“De todo, las ponían y a los días las quitaban ellos mismos, nadie más tenía grúas para quitarlas”, contestó el Alcalde.

Dijo que si a quien se le encuentre responsabilidad en esos hecho, irá o no a la cárcel, dijo que eso ya no depende de él sino de otras instancias.

El Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin, dijo en entrevista por separado que el robo de lámparas se presentó en la Avenida Francisco Madero, que inicia frente a la Colonia La Sirena.

”Creo que son luminarias que se pusieron en otra administración, eran de esas luminarias de precio de alrededor de 3 mil pesos, 3 mil 500 pesos, las vendía como lámparas el trabajador, yo les digo, por ejemplo, yo recuerdo que en algunas de las conversaciones ahí él las oferta en mil pesos”, continuó González Zataráin tras manifestar que se detectó el robo de unas 20 luminarias.

Además, se investiga el robo de combustible a vehículos de la Comuna, dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.