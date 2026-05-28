$!Gobierno de Mazatlán entrega 351 apoyos del Programa Peso a Peso del Bienestar a familias de colonias y comunidades

Un total de 351 apoyos a igual número de familias de colonias y de comunidades rurales de Mazatlán fueron entregados este jueves a través del Programa Peso a Peso del Bienestar, con una inversión de poco más de 2 millones de pesos.
“Hoy 351 apoyos estamos otorgando con una inversión de 2 millones 124 mil pesos que llega a las familias de la zona urbana y rural de Mazatlán”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al encabezar el evento de entrega en la velaria del Parque “Doctor Martiniano Carvajal”, en este puerto.
Ante decenas de personas beneficiadas, agregó que se entregan electrodomésticos, material de construcción, pintura e impermeabilizante, aires acondicionados y tinacos que van a mejorar las condiciones de vida en los hogares en 98 colonias de la ciudad y en 11 comunidades rurales.
Momentos antes dijo en entrevista que para el presente año se aprobaron 9 millones de pesos para este programa, por lo que todavía hay recursos para seguir brindando estos apoyos a quien más lo necesite.
Por ello invitó a las personas a acudir a la Dirección de Bienestar Municipal para registrarse y solicitar mayor información para resultar beneficiada.
En su mensaje recalcó que no son dádivas, sino apoyos dignos para mejorar las condiciones de los hogares en Mazatlán.
“Peso a Peso del Bienestar no es un programa que sólo llega a los que están cerquita de aquí como era antes, y a veces ni eso, hoy nuestro Gobierno llega a donde vive la gente, incluyendo a las sindicaturas y ejidos que muchas veces quedan fuera de los apoyos”, recalcó la Presidenta Municipal.
“En este Gobierno el bienestar no tiene límites geográficos porque nuestras ganas de transformar vidas son nuestro límite y recuerden: esto no es un regalo ni es una dádiva, es un apoyo solidario que reconoce que con un empujoncito pueden mejorar su calidad de vida, esa dignidad en la maneta de dar es parte de lo que nos ha enseñado la transformación”.
Correspondió a la señora Obdulia Torres Osuna dar las gracias por esta ayuda a nombre de las personas beneficiadas en el evento que también fue encabezado por el director de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno de Mazatlán, Francisco Javier García Ruiz y la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala.