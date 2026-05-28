$!Gobierno de Mazatlán entrega 351 apoyos del Programa Peso a Peso del Bienestar a familias de colonias y comunidades

Un total de 351 apoyos a igual número de familias de colonias y de comunidades rurales de Mazatlán fueron entregados este jueves a través del Programa Peso a Peso del Bienestar, con una inversión de poco más de 2 millones de pesos. “Hoy 351 apoyos estamos otorgando con una inversión de 2 millones 124 mil pesos que llega a las familias de la zona urbana y rural de Mazatlán”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al encabezar el evento de entrega en la velaria del Parque “Doctor Martiniano Carvajal”, en este puerto.

Ante decenas de personas beneficiadas, agregó que se entregan electrodomésticos, material de construcción, pintura e impermeabilizante, aires acondicionados y tinacos que van a mejorar las condiciones de vida en los hogares en 98 colonias de la ciudad y en 11 comunidades rurales. Momentos antes dijo en entrevista que para el presente año se aprobaron 9 millones de pesos para este programa, por lo que todavía hay recursos para seguir brindando estos apoyos a quien más lo necesite.

Por ello invitó a las personas a acudir a la Dirección de Bienestar Municipal para registrarse y solicitar mayor información para resultar beneficiada. En su mensaje recalcó que no son dádivas, sino apoyos dignos para mejorar las condiciones de los hogares en Mazatlán.