$!Gobierno de Mazatlán entrega remodelación de aulas en primaria de El Castillo

Tras la realización del Lunes Cívico fueron entregadas por el Gobierno de Mazatlán la rehabilitación de la oficina de la dirección y la Sala de Cómputo de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, en la comunidad de El Castillo, al sur de la ciudad, en las que se invirtieron 570 mil pesos.

“Se trata de un monto de 570 mil pesos de inversión en esta infraestructura educativa que estamos entregando el día de hoy, como pueden ver es una escuela que tienen niños muy entusiastas que han participado ya en diferentes concursos a nivel nacional”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Y eso nos llena de orgullo y satisfacción saber que esos niños van a tener mejores condiciones para estudiar, para prepararse y para cumplir sus sueños”.