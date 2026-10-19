$!Gobierno de Mazatlán entrega remodelación de aulas en primaria de El Castillo

Tras la realización del Lunes Cívico fueron entregadas por el Gobierno de Mazatlán la rehabilitación de la oficina de la dirección y la Sala de Cómputo de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, en la comunidad de El Castillo, al sur de la ciudad, en las que se invirtieron 570 mil pesos.
“Se trata de un monto de 570 mil pesos de inversión en esta infraestructura educativa que estamos entregando el día de hoy, como pueden ver es una escuela que tienen niños muy entusiastas que han participado ya en diferentes concursos a nivel nacional”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“Y eso nos llena de orgullo y satisfacción saber que esos niños van a tener mejores condiciones para estudiar, para prepararse y para cumplir sus sueños”.
Acompañada de autoridades civiles, militares y educativas, encabezó el Lunes Cívico en dicho plantel ubicado al sur de la ciudad de Mazatlán y posteriormente presidió el corte de listón inaugural de los dos espacios remodelados.
En su mensaje el director del plantel, Alguier Ramos Alarcón, agradeció el apoyo de la Presidenta Municipal y su equipo para hacer realidad el sueño de contar con estos espacios remodelados.
“Mientras estaban los trabajos de remodelación estábamos trabajando debajo del árbol que está ahí con cinco computadoras prendidas y un repetidor de Wifi que apenas alcanzaba a llegar y que todos los maestros usan al mismo tiempo en la clase por mejores prácticas escolares”, expresó Ramos Alarcón.
“Esas cinco computadoras dieron lugar a que el equipo de la Primaria ‘Miguel Hidalgo’ tuviera el primer lugar de Zona Escolar del Concurso de Encuentro de Niñas, Niños y Adolescentes en el Uso de la Tecnología, también en la etapa de Sector, también en la etapa estatal, entonces si ya no son cinco, ahora serán 40 y un espacio digno, entonces nos comprometemos (a seguir teniendo mejores resultados)”.
Lo anterior, precisó, porque también la educación tiene un apartado en la Ley General de Educación que se llama corresponsabilidad social en la educación, por lo que esta inversión no será en vano y seguirán llegando mejores resultados a dicho plantel.