Gobierno de Mazatlán está obligado a hacer pagos por demandas perdidas: Secretario del Ayuntamiento

Aunque sin precisar cifras ni a quién para respetar la Ley de Protección de Datos, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, manifestó que el Municipio está obligado a hacer programación de pagos en las demandas ya perdidas en definitiva y si no lo hace estaría incurriendo en otros asuntos que generan pérdida de más dinero.

“El presupuesto tiene una cantidad estipulada de pago de demandas, hay que recordar que en el pasado ya hay muchas demandas perdidas y que las han estado pasando hacia adelante, ya hay unas que están muy firmes y que el Municipio está obligado a hacer la programación de pagos”, agregó.

“En las que tienen ya una fecha tajante y determinante el Municipio si no lo hace estaría incurriendo en otros asuntos que te generan todavía más dinero (pérdida de recursos) para la Comuna, entonces toda la programación que vean de demandas para empezar no son demandas que se pusieron hace dos, tres días, se tienen demandas que están ganadas incluso desde hace años y que hay unas que ya no tienen ni siquiera modo de apelación, nada, que están firmes”.

Precisó que la programación de pagos comenzó desde que se abrió el presupuesto para el ejercicio de este año.

“Desde que se abrió el presupuesto se puso una cantidad para eso, que para el monto de demandas que están ya perdidas del Municipio es mínimo, pero se hace lo programable que se puede”, reiteró.

Al preguntarle cuántas demandas son las que ya están firmes en su resolución de pago y a cuánto asciende el monto de lo que el Ayuntamiento de Mazatlán tiene que pagar, Ríos Pérez no precisó las cifras y se concretó a decir que es una cantidad mayor, pero hay unas que todavía tienen tiempo como estrategia legal de darle pausa.

“Pero las que ya no son las que se están presentando, mire en qué mes estamos, en noviembre y en el mes de enero, febrero no nos arrancamos pagando demandas, estuvimos viendo lo más que se podía haber cuál sí y cuál no, pero ya es un asunto de administraciones pasadas que nos toca a nosotros, pues es el Municipio finalmente, no es de personas ni de quién esté en la administración”, reiteró.

En mayo del 2023 el ahora ex Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que el Ayuntamiento de Mazatlán tenía que pagar 544 millones de pesos por demandas perdidas, ya en años anteriores se había pagado 200 millones de pesos por el mismo concepto, pero esa cifra podría incrementarse más adelante a poco más de 2 mil millones de pesos por otros juicios donde se piden cantidades diversas.

El actual Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán dijo que en la actual administración 2024-2027 se ha cuidado mucho que en este periodo no se genere ninguna demanda, en la parte laboral cada caso de cambio que hubo se hizo de manera legal respetando los derechos laborales y hubo cambios en donde se permitían.

“Y en el caso de trabajadores que han sido separados han sido también cuidados de forma que no generen una demanda, nosotros sabemos bien que la Ley Federal del Trabajo te permite hacer dos tipos de despidos, uno es justificado y el otro injustificado, nosotros vamos siempre por lo justificado y en el caso de que hay algún tema con un trabajador se lleva el acuerdo de inmediato con ellos en su liquidación conforme a la ley en común acuerdo y eso genera parar cualquier tipo de demandas”, reiteró Ríos Pérez.

“No queremos nosotros estar heredando ese tipo de demandas porque ahí es donde está lo importante, que cada administración que llegue sea muy cuidadoso en su período, evite lo más posible las demandas, sabemos que hay mil formas, hay gente que incluso se dedica a estar demandando al Ayuntamiento, pero debemos ser muy cuidadosos para no andas heredando ningún tipo de demandas a las administraciones que viene”, asentó.