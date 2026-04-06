Gobierno de Mazatlán firma convenio con Sedatu para continuar obra del Polideportivo ‘Marco Verde’

El Gobierno de Mazatlán informó este lunes que tras alcanzar un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por fin se podrá continuar con la obra del Polideportivo “Marco Verde”, un espacio para la práctica del deporte y la cultura que había quedado abandonado en la colonia Benito Juárez

Después de su reunión con el director de Gestión y Vinculación de la Sedatu, Alberto Martínez, la Alcaldesa Estrella Palacios informó a los medios de comunicación que próximamente se estarán haciendo las licitaciones correspondientes para continuar con esta obra de gran beneficio para el puerto.

“Tuvimos una reunión muy productiva con el director de Sedatu y donde firmamos un convenio en el cual ya se libera el tema legal y podemos ya desarrollar la obra de (Polideportivo) Marco Verde, que es una obra muy importante ubicada en la colonia Juárez”, compartió Palacios Domínguez

“En la obra se contemplan diferentes disciplinas deportivas que se van a poder practicar. Además, hay también una tipo plazita donde tenemos también proyectado que sea de uso de adultos mayores, para baile de danzón y también unas oficinas a las que estaremos dándole uso Municipal para cuestiones culturales y de apoyos de Bienestar Municipal”.

Indicó que a pesar de que el tema estuvo atorado por dos años, la gestión del Gobernador Rubén Rocha Moya fue clave para que hoy quede liberado el predio y así se siga desarrollando este proyecto en favor de toda la comunidad, pues se tiene pensado como un espacio familiar y de desarrollo social.

Palacios Domínguez también mencionó que los gastos de la obra serán un aporte Estatal y Municipal, por lo que ahora mismo ambas dependencias de Obras Públicas están revisando el tema de los costos para determinar cuándo se puede reiniciar la construcción, misma que ya cuenta con algunos avances.

“Ahorita vinieron por parte de Obras Públicas del Estado, estuvieron presentes en la reunión y Obras Públicas Municipales ya está haciendo las adecuaciones para tener el monto final y saber cómo lo vamos a desarrollar. Pero sin duda esto viene a abonar a la cultura de paz, a tener espacios públicos dignos para practicar deporte y también para fomentar la cultura y la educación”.

Cabe recordar que el Polideportivo “Marco Verde” inició su construcción en la colonia Juárez a mediados de 2023; sin embargo, tras el abandono de la empresa encargada, la obra quedó detenida a finales de ese mismo año. Fue hasta el año pasado cuando el Gobierno de Sinaloa anunció que buscaría asumir la obra para concluirla.