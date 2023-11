MAZATLÁN._ Con una inversión de 160 millones de pesos, el Gobierno municipal ha logrado reducir una lista de 200 rebosamientos a 136, afirmó Édgar González Zataráin, Alcalde de Mazatlán.

Los 136 restantes son de los más costosos, por lo que se gestionará la solicitud de un recurso extraordinario con el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Son de los que cuestan más, los otros ya lo resolvimos, hicimos lo más que podíamos, hemos invertido entre todos, cerca de 160 millones en ir resolviendo ese problema”, mencionó Alcalde.

De estos 136 puntos problemáticos, se tiene una relación detallada para saber dónde están, en qué colonia, en qué lugar, en qué cruce, cuál es el problema, cuánto cuesta resolverlo, por lo qué González Zataráin aseguró que se buscará meterlos al presupuesto todos y si no alcanza este, esperar el apoyo del Mandatario estatal.

“El tema de los recursos que se pudieran conseguir para ir resolviendo, los temas más complicados, hemos resuelto muchos y vamos a seguir resolviendo otros más con nuestros recursos, pero no hay recursos que alcancen para ese tema, es carísimo”, expresó el Alcalde.

“Si tú les preguntas te dicen que tienen cinco o seis años con ese problema, son problemas que tienen años y que los han ignorado, hoy ven que estamos avanzando en algunos y qué bueno que la gente dice ‘yo ya quiero que me resuelvan en definitiva el mío’, es algo similar a lo de las lámparas”.

Reiteró que mitigar los problemas de drenaje cuesta mucho dinero en la operatividad, además genera el descontento del ciudadano porque no se resuelve de fondo, por lo que la estrategia que se está implementando es mitigar solamente mientras se resuelve, pero con un compromiso de que se dará solución.

“Tenemos que meterlos al presupuesto y si nos quedamos sin hacer pavimento, sin hacer otras cosas, sin andar arreglando monumentos, pues ni modo, es prioridad el drenaje, es el tema que nos tocó vivir y lo estamos atacando, de ahí no vamos a quitar el dedo del renglón”, advirtió.

“Lo que está pasando en la ciudad porque ya se envejeció y no le invirtieron al drenaje, los dejaron ahí patearon el balón hacia adelante y es lo que nosotros pudiéramos hacer, sin embargo no es mi objetivo, mi objetivo en un principio es atender de fondo”.

En cuanto a si este problema de salud le ha traído al Ayuntamiento algún señalamiento por parte de Semarnat o Conagua, González Zataráin manifestó que existe comunicación estrecha y se ha recibido apoyo por parte de estas dependencias.

“Nosotros hacemos informes, solicitamos incluso recursos a las dependencias, porque andamos tocando puertas y explicamos el motivo, es algo que se tiene conocimiento desde hace mucho, Mazatlán no es único, no es un tema de consuelo, pero no es único”, resaltó.

“Ellos nos prestan bombas, nos prestan equipos y ellos saben la problemática que estamos viviendo, por esa razón nos prestan camiones, nos prestan bombas, hay oficios de por medio, todo un procedimiento y están completamente comprometidos con nosotros apoyando”.



Obras de drenaje

Ante la reciente denuncia realizada por este medio sobre un derramamiento de aguas negras, desde hace casi dos años, en la calle Palomas en Villas de Estero, el cual tiene como destino final el Arroyo Jabalines, el Alcalde señaló que es una obra que tiene prioridad en su lista, sin embargo, aún no se cuenta con el recurso para realizarla.

“No estamos licitando el de ellos todavía, hay que conseguirles recursos, puede tardar un mes más, dos meses, para ver si conseguimos recursos y si no para el próximo año meterlos al paquete”, explicó.

“Son de los más prioritarios que traemos, cual es la respuesta que les dimos, que nosotros íbamos a atender de inmediato, fue con el equipo de bombeo y posteriormente hacer la obra, si esa obra, por ejemplo, pasa de un millón y medio, hay que licitarse y eso te lleva por lo menos 50 días”.

González Zataráin adelantó que en los próximos días irán de nuevo a visitar este asentamiento, para hablar con los colonos y explicarles, cuánto cuesta la obra, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer.

“A veces la gente no alcanza a comprender que es un procedimiento que tenemos que hacer”, destacó, ya que las obras que se llevan a cabo en este momento, son las que ya pasaron por el proceso de licitación y ya están abriendo.

El uso de las bombas mitiga, mas no soluciona el problema y al igual que estos vecinos, hay decenas con la misma problemática, a quienes avisó que se encuentran insistiendo, por lo que esta semana se reunirá con el Gobernador para tratar este tema, apuntó.

El objetivo es conseguir recursos, ya que son 136 puntos pendientes y cada uno varía entre 1 y 5 millones de pesos; algunos de estos ya se trabajan con recursos propios del Municipio, pero resultan insuficientes.

“’¿Y qué hay que hacer? Mitigar, cambiar la bomba, se quemó la bomba, si, traemos ahorita de Conagua prestadas, hemos rentado bombas, traemos un montón de equipos rentados y vamos a estar insistiendo con ese tema y lo vamos a estar socializando mucho, porque la gente tiene que comprender que no es cualquier detalle”, dijo.

Actualmente en Villa Galaxia están por abrir la tercera calle para sustitución de tuberías; en Prados del Sol se espera que en las siguientes tres semanas quede resuelto al 100 por ciento y ya se pueda utilizar la vía de comunicación completa; mientras que una de las obras importantes que vienen, será en la avenida Jacarandas, cerca de un colegio, mencionó.

“Lo que estamos haciendo en la Villa Galaxia, lo que estamos haciendo en la Juárez, lo que estamos haciendo en El Toreo un tramo, lo que vamos a hacer a partir de este lunes en Villa Verde en la avenida Jacarandas, que tiene un derramamiento afuera de un colegio, ese lo abrimos a partir de esta semana que viene”.