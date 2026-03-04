$!Gobierno de Mazatlán ha reparado más de mil baches en lo que va de 2026

MAZATLÁN._ Un total de mil 096 baches en Mazatlán fueron tapados del 1 de enero al 3 de marzo de este año como parte del Programa Permanente de Bacheo, realizado a través de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno municipal.
De acuerdo a un comunicado, estas acciones tienen como objetivo mantener las calles en óptimas condiciones, brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores y mejorar la movilidad urbana en los distintos sectores del municipio, atendiendo reportes ciudadanos y puntos detectados por las brigadas de trabajo.
Desde el inicio de la actual administración municipal, de noviembre de 2024 al 3 de marzo de 2026, se han atendido un total de 7 mil 237 baches, reafirmando el compromiso del Gobierno de Mazatlán de trabajar de manera constante en el mantenimiento de la infraestructura vial, se señala en un comunicado.
El pasado miércoles, las brigadas de bacheo realizaron trabajos en la calle Albatros, en el fraccionamiento Gaviotas; calle Teniente Azueta, en la colonia Centro; avenida del Ferrocarril, en Santa Elena; y calle Lorenzo Garza, en el fraccionamiento Rinconada.
Asimismo, se llevaron a cabo reparaciones de topes en calle Cedros, en Infonavit La Foresta, avanzando en la mejora integral de las vialidades.