$!Gobierno de Mazatlán ha reparado más de mil baches en lo que va de 2026

MAZATLÁN._ Un total de mil 096 baches en Mazatlán fueron tapados del 1 de enero al 3 de marzo de este año como parte del Programa Permanente de Bacheo, realizado a través de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno municipal.

De acuerdo a un comunicado, estas acciones tienen como objetivo mantener las calles en óptimas condiciones, brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores y mejorar la movilidad urbana en los distintos sectores del municipio, atendiendo reportes ciudadanos y puntos detectados por las brigadas de trabajo.