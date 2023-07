“Pero si no cumple no les recibimos hasta que haga las modificaciones; de hecho a muchos les hemos encargado modificaciones, hay gente que se quiere conectar con el fraccionamiento de enseguida y satura lo que es la red de drenaje y le decimos no, haz tu propio subcolector y saquemos de eso a un colector, ...nosotros tenemos ahorita más de 130 obras suspendidas entre fraccionamientos, torres y residenciales precisamente por esa supervisión”, detalló.

El Ayuntamiento de Mazatlán tiene suspendidas actualmente más de 130 obras por no cumplir con todos los requisitos de construcción y podrán continuar hasta que subsanen las observaciones que se les han hecho, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Agregó que seguramente habrá muchas cosas que no se alcanzan a ver, pues no se está viendo todo, es imposible porque no hay suficiente personal, pero todo lo que han denunciado sobre presuntas irregularidades se están atendiendo.

También precisó que los reportes o denuncias las pueden hacer al número telefónico 669 915 80 71 donde interactúa con la gente, se atienden denuncias de todos los temas, pero cuando se trata de obras apoya la Dirección de Obras Públicas.

Precisó que las más de 130 obras suspendidas son desde que asumió el cargo de Alcalde sustituto a finales de octubre de 2022 a la fecha.

“Desde que entramos, cuando entramos nosotros el primer mes ya habíamos suspendido cuando menos 50, le pegamos muy duro a eso de la revisión, ahorita estamos en revisión otra vez de todas las obras y todos los que tienen documentos vencidos, había muchos que con el permiso vencido le seguían adelante y hoy en la revisión les decimos te voy a suspender hasta que vayas y solicites la prórroga y en la prórroga te hacemos una revisión de cómo vas, si están cumpliendo con el proyecto”, recordó.

“Hay muchos que han subsanado, les conviene”.

Suspenden fraccionamiento cercano a Monteverde

Tras acudir la mañana de este martes al Fraccionamiento Monteverde para solucionar el problema de que ante las fuertes lluvias los cerca de 2 mil 500 habitantes de esa parte de la ciudad que se quedaban incomunicados al incrementarse el nivel del agua en el vado de acceso, dijo que esa situación se va a solucionar en conjunto y dio a conocer que actualmente el Fraccionamiento Cima Horizonte aledaño se encuentra suspendido.

“Lo tenemos suspendido, ese tiene como dos semanas suspendido por algunas cosas de Protección Civil ahí que también ahí temas de riesgo, Protección Civil lo suspendió, se van a acercar, estamos acercándonos para hacer un proyecto en conjunto que no afecte a nadie, que beneficie, cuál es el problema, que se otorgan permisos sin estudios hidrológicos”, continuó González Zataráin en atención a personal de medios de comunicación.

“Es decir, no les exigen los estudios hidrológicos de dónde vas a sacar el agua, hacia dónde las vas a mandar, a quiénes vas a afectar o cómo lo vas a resolver para no afectar, entonces normalmente ocurre eso, hoy no lo estamos haciendo, nosotros les exigimos estudios hidrológicos, estudios de los impactos, se enojan con nosotros”.

Añadió que en el caso de un fraccionamiento de la zona el desarrollador hizo un canal hasta donde llega su límite, nada más para ese asentamiento humano, obviamente que va terminar llevando tierra y una vez que entreguen el fraccionamiento enseguida de ellos se van a quedar con ese problema.

“Entonces vamos a quitarles el problema a futuro que van a tener abajo, no vamos a aceptar eso si no nos ponemos de acuerdo, ...ya hay comunicación con ellos y hay una agenda de trabajo, que los vamos a mantener bien comunicados, afortunadamente hay ahí un comité de vecinos bien estructurado y buen participativo (en Monteverde)”, subrayó el Presidente Municipal.

Recalcó que para Monteverde se construyó un tanque de agua que se entregará a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para donar del vital líquido a ese asentamiento humano, pero le quieren cargar otro fraccionamiento y es lo que no se puede hacer porque se va a dejar con insuficiencia de agua a muchos de la zona, por lo que los otros fraccionamientos tienen que hacer también sus propios centros de distribución de agua y colocar su tubería.

“Que en su momento no se las exigieron, por algo, pero el asunto es que hoy no les dejemos los problemas a los ciudadanos que van a comprar porque la constructora, los desarrolladores, qué hacen, venden y se desentienden, entregan, el Municipio recibe, pero recibe una bola de problemas y una vez que recibes ya cómo le reclamas a la constructora”, continuó González Zataráin.