Gobierno de Mazatlán habilita un refugio temporal más ante el Huracán Simon; ya son 9

MAZATLÁN._ Ante el desplazamiento del Huracán Simon por las costas del Pacífico, el Gobierno de Mazatlán mantiene la fase preventiva y habilitó un refugio temporal más para atender a la población que pudiera requerir resguardo.

A través de un comunicado, informó que la Coordinación Municipal de Protección Civil habilitó la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la comunidad de Mármol, con capacidad para recibir hasta 150 personas.

Con este nuevo espacio, el municipio cuenta con nueve refugios temporales habilitados.

De los nueve refugios habilitados, cuatro se encuentran actualmente activos: el Instituto Cultural de Occidente, Cobaes 39 de Villa Unión, la Escuela Secundaria Técnica 88 de la Isla de la Piedra y la Preparatoria UAS de El Quelite.

Los cinco espacios restantes disponibles son el Centro de Convenciones, la Escuela Primaria Sixto Osuna, Conalep Mazatlán I, la Preparatoria UAS de Villa Unión y la Escuela Primaria Justo Sierra de Mármol.

La Coordinación Municipal de Protección Civil invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, especialmente ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, para prevenir riesgos y proteger a la población.