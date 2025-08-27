Gobierno de Mazatlán hará limpieza en Parque Ciudades Hermanas y pondrá más señalética en el Paseo Claussen

En el Parque Ciudades Hermanas se realizarán trabajos de limpieza para hacerlo más bonito, se contempla instalar un parador fotográfico y se colocará más señalética enfrente, en el Paseo Claussen, para prevenir accidentes viales en el lugar, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Vamos a estar haciendo unos trabajos de limpieza, estuvo ahí recientemente un evento de emprendedores, de un programa que se llama Sabe a Mazatlán, que es un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, donde 80 emprendedores estuvieron dando muestra de todos sus proyectos que tienen”, añadió Palacios Domínguez.

”Pudieron tener actividad ahí de tener ventas, están muy contentos y vamos a continuar haciendo estas exposiciones de Sabe a Mazatlán en Parque Ciudades Hermanas y a través de Atención Ciudadana hemos recibido muchos reportes sobre la necesidad de hacer trabajos de limpieza y reparaciones en Parque Ciudades Hermanas y ya vamos a iniciar con esos trabajos y también colocar más señalética”.

También dijo que hay una petición de que en ese lugar se coloque un Parador Fotográfico, lo que se contempla hacer, por lo que se realizarán labores de limpieza para embellecer más el lugar ubicado entre el Paseo Claussen y la Avenida General Ignacio Zaragoza.

Durante la pasada edición de la Semana de la Moto en la Semana de Pascua, en el Paseo Clausses, frente a dicho Parque, fallecieron dos motociclistas y las autoridades municipales talaron dos palmeras donde se impactaron dichas personas, lo que generó una serie de críticas de por qué en lugar de talar esas especies no se implementaba mayor seguridad vial y se instalaban señalamientos para disminuir la velocidad en esa zona, entre otros.

A los pocos días fueron plantadas nuevamente dos palmeras en el camellón central de esa vialidad, donde se registró días antes la tala de dos ejemplares de esa especie.

Actualmente sí se encuentran en ambos sentidos de ese tramo del Paseo Claussen señalamientos que indican que la velocidad permitida como máximo es de 40 kilómetros por hora, entre otros.