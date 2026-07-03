Gobierno de Mazatlán impulsa la construcción de 22 abrevaderos para el ganado

El sector ganadero de Mazatlán ya resiente los efectos de la sequía en zonas que van desde El Walamo hasta El Quelite, reportan las autoridades.

El Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Alí René Zamudio Garza, reportó que se tiene en construcción 22 abrevaderos artesanales que deben quedar listos para cuando llueva y se almacene la mayor cantidad de agua para el consumo del ganado.

“Ahorita en la zona sur del municipio como El Walamo es donde no ha llovido y la de La Noria y El Quelite ya ha estado lloviendo. Pero estamos seguros que va a beneficiar estás obras a los ganadores de Mazatlán”.

Del programa municipal para dotar de abrevaderos a los ganaderos de la zona de Mazatlán, este 2026 autorizaron tres menos de los 25 de 2025.

Ante las afectaciones de los ranchos ganaderos, Zamudio Garza indicó que el año anterior se crearon 25 abrevaderos artesanales.

“Sabemos que esto va a representar un gran beneficio para ellos y su ganado para que tengan agua durante la temporada de escasez de agua”.

Para la realización de los bordos abrevaderos artesanales están destinando 582 mil pesos, detalló.

“Ya iniciamos la obra de los abrevaderos y son 22 los que se van a realizar en la zona rural de Mazatlán”.

Desconoce cuántas cabezas de ganado sean en el censo ganadero local.