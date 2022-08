Gobierno de Mazatlán instala mesa de trabajo con agentes jubilados y viudas de policías

El Gobierno de Mazatlán inició mesas de trabajo con viudas de policías y agentes jubilados para el análisis de la aplicación del decreto 645, que consiste en la homologación salarial y prestaciones.

La semana pasada viudas y policías jubilados protestaron a las afueras del Palacio Municipal.

Durante la primera mesa de trabajo que sostuvo el Secretario del Ayuntamiento, Édgar Augusto González Zataráin, con el grupo de viudas de policías y tránsito en sala de Cabildo, se sacaron expedientes de cada caso, esto apegado al decreto establecido en julio del año pasado en el Congreso del Estado, derivado de la ley de Seguridad Pública.

“Los compromisos son que nos apeguemos al decreto del cumplimiento de lo que dice la ley, y que no hay ninguna negativa, estamos abiertos no solamente al diálogo que incluye la situación de tránsitos y policías. Hay casos muy en particular de cada uno de los elementos, y aun así vamos a entrarle a la revisión de cada caso en lo particular”, comentó.

Yesenia Rojo Carrizoza, asesora jurídica y esposa de un policía, agradeció la apertura y disposición del Gobierno municipal.

“Estoy acostumbrada a pelear, casi todo lo hemos logrado en base a pleito, ahorita tengo que decir gracias porque no habrá ese pleito, no se tendrá ese regateo de las prestaciones”, externó.

Las viudas de policías y tránsitos jubilados hicieron la entrega de los expedientes al funcionario municipal para su revisión.

En la primera reunión de la mesa de trabajo estuvieron presentes también la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, María Isabel Gamboa, personal del área de Informática del Departamento de Asuntos Jurídicos del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Regidores.