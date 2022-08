$!Gobierno de Mazatlán llama a frenar vandalización de escuelas

El funcionario detalló que dos escuelas cerraron vialidades en Mazatlán porque no podían ingresar a las aulas debido a las deplorables condiciones en las que se encontraban los planteles vandalizados durante las vacaciones de verano.

No se puede seguir con la vandalización de las escuelas en Mazatlán porque medra la educación de niñas y niños, lamentó Tonatiuh Guerra Martínez, director de Bienestar y Desarrollo Social.

“Le pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública que nos apoye porque no podemos seguir con esos niveles de vandalización, ahí nada más les comento, la escuela Torres Bodet, el sistema eléctrico, cuesta 4 millones 900 mil pesos, es una escuela muy grande, toda la rehabilitación, entonces nos pusimos de acuerdo con el ISIFE para llevar a cabo la rehabilitación”, precisó.

“Fui a un kínder, en la Colonia Azteca, es un kínder que también tuvo saqueo, ese fue vandalizado totalmente, una escuela a la que le robaron los aires acondicionados, las bancas, las instalaciones eléctricas, todo, los pintarrones, prácticamente todo, fue dejada en obra negra, esa escuela ahorita en una reunión que tuvimos encabezados por el Secretario del Ayuntamiento, nos comprometemos a que el día de mañana, en esta semana, rehabilitamos el sistema eléctrico, además Jumapam rehabilita las instalaciones de agua potable y mañana tenemos reunión con el ISIFE para que nos ayude con el reequipamiento de la escuela, porque no tiene bancas, no tienen pintarrones, no tienen absolutamente nada”, añadió.

El funcionario detalló que en lo que va del año han destinado 30 millones de pesos para la rehabilitación de planteles educativos, un esfuerzo que realiza a pesar que no es obligación de la Comuna hacer este tipo de trabajos.

Jumapam habilita redes hidrosanitarias en escuelas

Ante el inicio del Ciclo Escolar 2022-2023, la Jumapam rehabilita redes hidrosanitarias en planteles que así lo requieren.

El gerente general de Jumapam, Osbaldo López Angulo, precisó que varios directores de escuelas se acercaron al organismo operador para pedirle reparar fugas de agua al interior de los planteles, desazolve del drenaje, incluso instalaciones de redes.

Entre los planteles que han sido apoyados, destaca el jardín de niños Luz María Serradel, en la Colonia Casa Redonda, donde se hizo la conexión de su descarga domiciliaria a la red de alcantarillado, con la instalación de 73 metros lineales de tubería.

También está la reparación de fugas de agua en el interior de la Secundaria Federal 2 “Leyes de Reforma”; así como el desazolve de la tubería de drenaje del kínder Ramón F. Iturbe, donde se detectó un daño severo en la red interior por las raíces de los árboles.