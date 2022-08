Gobierno de Mazatlán no ha rescindido ningún contrato con Azteca Lighting por luminarias: Secretario del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ Ante versiones públicas de que la Comuna de Mazatlán presuntamente rescindió ya del contrato con Azteca Lighting para la adquisición de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos, el Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, aseguró que no es así y se hará lo que determine la Auditoría Superior del Estado.

“No hay nada de eso”, expresó González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación, tras concluir la sesión ordinaria 20 del Cabildo que se realizó la tarde de este jueves, donde la Regidora pasista América Cinthia Carrasco Valenzuela le preguntó directamente al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres si se había rescindido dicho contrato, pero el Presidente Municipal no le contestó y a personal de medios de comunicación dijo que hasta este viernes daría entrevistas.

“No (no se ha rescindido el contrato), los procedimientos siguen, son procedimientos que están abiertos desde hace tiempo, procedimientos en la Auditoría Superior, algunos procedimientos en la Fiscalía (General del Estado) como es el caso de los regidores que pusieron la demanda, procedimientos con el Órgano Interno de Control, seguimiento que trae la Síndica Procuradora y hay una serie de procedimientos”, continuó.

Pero recalcó que todavía no hay ningún acto, ninguna decisión ni fallo parecido a lo que se comenta.

“Lo dijimos muy claro de manera reiterada, lo vuelvo a decir, vamos a esperar el resolutivo de la Auditoría Superior del Estado y en función de eso se determina qué decisión se va a tomar, qué rumbo vamos a tomar, pero ahorita no existen más que puros procedimientos que fueron iniciados desde hace tiempo, no hay nada nuevo, no hay (rescisión de contrato), no hay más que puros procedimientos que ya habíamos iniciado, que anticipadamente se los hemos venido comentando, de ahí en fuera no hay nada”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento.

“Los procedimientos van a continuar y una vez que concluyan esos procedimientos ya podemos hablar y decir se concluyó este procedimiento, el resultado de la ASE es este, se concluyó el procedimiento en el Órgano Interno el resultado es este, hasta el momento son procedimientos ya iniciados”.