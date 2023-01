Gobierno de Mazatlán no tiene nada qué ver con tirolesa: Alcalde

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán no tiene nada qué ver con el proyecto de la tirolesa que se realiza en el puerto, todos los gastos son de un particular y los permisos los dará la Federación, afirmó Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

El Alcalde ve positivo que Juan Torres Navarro, Diputado federal, muestre su desaprobación para esta obra, pero recalcó que el Municipio no tiene nada que ver en ella.

“Es muy respetable (el posicionamiento del legislador), es bueno que se acerque, que se conozca primero, es válida la suposición, ¿por qué? Porque hay quienes no están conformes con que al cerro se le impacte ahí, pero es una posición de él, pero nosotros no decidimos, no tenemos absolutamente nada que ver en ese tema”, indicó.