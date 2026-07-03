Gobierno de Mazatlán podría enfrentar más demandas colectivas por daño ambiental, advierten

Organizaciones advierten de nuevas demandas colectivas contra el Gobierno de Mazatlán por la negligencia institucional e intereses personales ante la nueva crisis ambiental con el basurón municipal.

La ex directora de Ecología Municipal de Mazatlán Eunice Murúa Figueroa señaló que el basurón va rumbo a una quinta montaña ilegal.

“Hoy, la falta de trazabilidad y la emergencia por los recientes incendios en el basurón están obligando a la actual administración a improvisar, lo que derivará en la creación de una ‘quinta montaña de basura’, es decir, una nueva etapa de tiradero a cielo abierto completamente ilegal”, alertó.

Como resultado de esas omisiones, indicó, la ciudadanía en general está molesta porque no han podido parar el siniestro y por la contaminación del monóxido de carbono y metales pesados que está respirando en estos días.

Murúa Figueroa comentó que este incendio en el basurón solo dotará de herramientas jurídicas a los ciudadanos para emprender una nueva acción colectiva que sepultará al Ayuntamiento con nuevas multas millonarias.

“Las consecuencias del abandono institucional y que está detonando una nueva crisis ambiental porque no se continuó el proceso de cierre del basurón en 2024 cuando la administración de Edgar González dejó listos y aprobados ante la autoridad competente los estudios para el primer relleno sanitario en los terrenos ya rentados al Ejido de Urías, que la Alcaldesa con licencia, Estrella Palacios, ignoró por la planeación técnica para priorizar la compra de un nuevo predio, lo que representa un posible daño patrimonial y el nacimiento de una ‘quinta montaña’ de basura ilegal”, señaló la ex directora de Ecología municipal.

Reiteró que lo que debió ser la solución definitiva a la crisis ambiental histórica de Mazatlán se ha convertido en un monumento a la opacidad y la negligencia política.

“A pesar de que la administración de Edgar González, de noviembre de 2022 a octubre de 2024, entregó una ruta técnica, jurídica y financieramente viable para la transición hacia el primer relleno sanitario del puerto, la actual gestión encabezada por Estrella Palacios decidió ignorar los avances, lo que hoy condena a Mazatlán a un inminente colapso ambiental y a nuevas demandas colectivas”, advirtió.

Relató en entrevista que durante la gestión del 2022-2024, se logró un hito histórico.

“La clausura de tres de las cuatro montañas de basura del tiradero a cielo abierto en el Ejido de Urías, operando en estricto apego a la normatividad ambiental vigente (NOM-083-SEMARNAT)”.

Y relató que para resolver el problema de fondo, se proyectó el nuevo relleno sanitario dentro de las 30 hectáreas restantes que el Ayuntamiento ya renta y está obligado contractualmente a seguir rentando por los próximos 30 años (debido al proceso obligatorio de post-clausura y monitoreo del sitio).

“Dicho predio es el único en el municipio que ya cuenta con la vocación de suelo autorizada. Los estudios técnicos fueron concluidos, sometidos a la autoridad ambiental competente y aprobados semanas antes de cerrar la administración, siendo entregados de manera oportuna y transparente en el proceso de entrega-recepción”, detalló como parte de los avances que dejaron.

Pero criticó que antepusieron los intereses personales por encima de la sustentabilidad.

“A pesar de tener la solución en la mesa, en reuniones previas al cambio de Gobierno, la entonces Alcaldesa electa mostró nulo interés en la continuidad del proyecto. Su insistencia se ha centrado en la compra de un terreno nuevo, una decisión que carece de lógica financiera y técnica, y que levanta sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de dicha adquisición”.

La compra de un nuevo predio no solo implica un gasto millonario innecesario y un doble pago (ya que se debe seguir pagando la renta en Urías), sino también iniciar desde cero un proceso burocrático y social complejo, desde Manifestaciones de Impacto Ambiental, estudios hidrológicos y mecánicos de suelo, y la socialización con comunidades que rechazarán el proyecto, opinó.

Recordó que las soluciones técnicas existían y se les entregaron en bandeja de plata a la actual administración.

“El retroceso ambiental que hoy vive Mazatlán no es por falta de proyectos, sino por una total ausencia de amor y compromiso con el municipio”.

En cuanto a las declaraciones que ha realizado el Secretario del Ayuntamiento Moisés Ríos Pérez, de calificar el proyecto de cortoplacista y desechado por supuestamente no cumplir la normatividad ambiental, le llamó mentiroso que solo disfraza una compra de terreno como negocio particular.

“El Secretario cometió un error garrafal en sus declaraciones de atribuirle a un Juez de Distrito facultades técnicas de validación ambiental que solo le corresponden a la Sebides y a la Semarnat. Un juez penal o civil evalúa violaciones a derechos o suspensiones, pero no tiene el laboratorio ni los peritos oficiales para emitir o rechazar una Manifestación de Impacto Ambiental. Si la Sebides (autoridad estatal competente) lo aprobó, el proyecto cumplía”.

Insistió en que el Secretario del Ayuntamiento confunde la ley con su criterio personal porque los rellenos sanitarios los validan las autoridades ambientales, no los jueces.

“En lo que califica de ‘cortoplacista’ y ‘desechado’ el proyecto del relleno sanitario entregado por la administración anterior, me veo en la necesidad técnica y ética de precisar lo siguiente para evitar que se siga engañando a los mazatlecos: los platos rotos los van a pagar los ciudadanos con multas millonarias”, aseveró.

Y agregó en defensa del proyecto anterior de que “no cumplía con la NOM-083-SEMARNAT por estar cerca del aeropuerto”.

“Le recuerdo al Secretario que ‘el único órgano facultado para validar, revisar y aprobar un proyecto de esta magnitud es la autoridad competente, en este caso la Sebides. Si el secretario dice que el proyecto está mal hecho, está acusando directamente a la Sebides de haber emitido una aprobación ilegal”.

Reiteró que el proyecto fue rigurosamente revisado y avalado por las autoridades ambientales semanas antes de cerrar la administración.

“¿En qué se basa el secretario para decir que no cumple? ¿En su criterio personal? ¿Desde cuándo el secretario es perito experto en ingeniería ambiental y rellenos sanitarios?”.

Dijo que a todas luces el funcionario tiene una confusión jurídica grave.

“Es preocupante que la segunda autoridad a bordo del municipio no sepa que un Juez de Distrito no tiene la facultad técnica de aprobar o desechar proyectos ejecutivos de obra ambiental. El Juez atiende una acción colectiva por el tiradero a cielo abierto preexistente; lo que frena o aprueba una obra es la normatividad ambiental, misma que sí cumplió y por eso se obtuvo la validación oficial”.

La ambientalista también cuestionó el desorden administrativo que impera y está arriesgando el recurso público, porque además dejaron ir 100 millones de pesos por capricho.

“Es increíble que el Secretario intente maquillar como un ‘cuidado absoluto’ el hecho de que el Gobierno del Estado le haya retirado a Mazatlán 100 millones de pesos destinados al relleno sanitario por no tener terreno ni proyecto. Es una burla para los mazatlecos que califiquen nuestro proyecto como un ‘mejoralito de dos o tres años’, cuando la realidad es que por su soberbia y sus intereses personales de comprar un terreno nuevo, Mazatlán perdió 100 millones de pesos porque prefirieron quedarse con los brazos cruzados, sin proyecto, sin dinero y con un basurón que lleva cuatro días incendiado y que no tienen la capacidad operativa de apagar”.

Al día de hoy, ante la emergencia del incendio, están depositando basura de manera improvisada, lo que advirtió la experta que va a crear la 'quinta montaña de basura ilegal' y que por eso están siendo multados por más de 10 millones de pesos por la Profepa.

"En lugar de atacar el trabajo técnico que les dejamos en bandeja de plata, el secretario debería admitir que desconoce cómo hacer su trabajo".