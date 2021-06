Gobierno de Mazatlán pondrá 3 mil boyas para ciclovía del malecón y Zona Dorada; acusan irregularidad en la compra

Por la seguridad de los ciclistas que cruzan el malecón y la Zona Dorada, el Gobierno de Mazatlán aprobó la adquisición de 3 mil boyas que se espera sean colocadas en las ciclovías de las avenidas Camarón Sábalo y Del Mar.

En parte, esto daría respuestas a las acostumbradas críticas sobre la poca seguridad que ofrecen las ciclovías en Mazatlán, invadidas en incontables ocasiones por automóviles, camiones de pasaje y motocicletas.

De acuerdo al acta 169/2021 del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, el 31 de mayo fue aprobada la adjudicación directa a la empresa Constructora Captsa S.A de C.V, por el orden de los 330 mil 600 pesos; cada boya tiene un costo promedio de 110.2 pesos.

“La Dirección de Obras Públicas Municipales tiene la necesidad de realizar el suministro de boyas para ciclovía del malecón, en Av. Del Mar y Av. Camarón Sábalo”, señala el documento, del cual Noroeste posee una copia.

Esta compra, sin embargo, ya cuenta con una acusación de irregularidad.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora y miembro del Comité de Adquisiciones, aseguró que el documento en que se solicita la compra de las 3 mil boyas jamás se lo hicieron llegar, lo cual es una ilegal.

El acta 169/2021, donde se aprueba la adquisición por mayoría de votos de los miembros del comité, no lleva su firma, a pesar de haber un espacio destinado para ella.

“No me lo llevaron. Es ilegal. Si no me entero, es ilegal”, manifestó vía telefónica.

Rodolfo Cardona Pérez, Regidor del Partido del Trabajo y miembro del comité, tampoco firmó el acta de aprobación de la compra.