$!Gobierno de Mazatlán prevé adquirir vehículos eléctricos, para evitar ‘ordeñas’

A pregunta expresa sobre presuntos actos de “ordeña” de gasolina en algunas patrullas de la Policía Municipal, como se ha denunciado en redes sociales, el Presidente Municipal dijo que a él no se lo han denunciado, pero si se lo denuncian, se le daría seguimiento con gusto.

“Hasta ahorita no se ha disparado (el consumo de combustible en los vehículos de la Comuna), de hecho vienen cosas muy positivas porque vamos a cambiar muchos carros a eléctricos, ya no va a haber forma de ‘ordeñar’ de nadie del Ayuntamiento”, continuó Benítez Torres.

“Vamos a tener muy grandes ahorros, millonarios ahorros, de todas, es que en todos lados se cuecen habas, y la mayoría de los trabajadores son muy honestos, pero siempre hay uno que otro que se sale”.

Precisó que el cambio a unidades eléctricas será en partes, primero será en camiones recolectores de basura, pero en su momento se informará al respecto, se van a recibir 43 camiones recolectores nuevos, de los 45 que se prometieron para los tres años de la actual administración municipal.

“Eléctricos los 43, investiguen en transparencia cuánto consumen los camiones y verán cuánto vamos a ahorrar, no solo vamos a ahorrar combustible, ya no ocupan carburador, transformador, primero esto y después las patrullas, muy pronto, muy pronto (se van a concretar estos camiones), traemos un proceso de la solicitud de un crédito que se pagaría antes de terminar el trienio, no sería deuda porque vamos en contra de dejar deudas”, expresó el Alcalde.

“Y de ahí se comprarían muchas patrullas eléctricas también”.

Dijo que de ese crédito podrían adquirirse patrullas eléctricas, porque ya no va a ser necesario comprar los recolectores de basura, va ser por otra vía.

También descartó que tenga nombres para sustituir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, y continúan las investigaciones sobre los señalamientos de que presuntamente no actuó en un desalojo reciente en donde se presentaron algunos actos de violencia.

El titular de la SSPM aseguró que sí actuó en ese hecho con respeto a los derechos humanos, y no hay nada qué investigar en su contra porque siempre ha actuado conforme a la ley.