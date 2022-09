Gobierno de Mazatlán reconoce que en 2020 aumentaron los pasivos sin fuentes de pago, pero que fueron solventados

Aunque en el documento de la Cuenta Pública de 2020 del Gobierno de Mazatlán sí existen pasivos sin fuente de pago, en la realidad no hay porque se han ido pagando, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

“Hay cierta razón cuando tú agarras la cuenta del 2020, pero si contrastas con lo que está en el 2022, ya te darás cuenta que muchos de esos pasivos ya no existen, yo lo explicaba, el caso de esa empresa innombrable que estaba como pasivo (en 2021) ya no está como pasivo, que eran más de 100 millones de pesos, 140 millones de pesos, algo así”, añadió González Zataráin en referencia a la demanda de Nafta a Lubricantes.

Precisó que esos 141.8 millones de pesos de la demanda, más 16 millones de pesos por las actualizaciones, estaban como pasivos, pero al pagarse en efectivo y con terrenos ya no están como pasivos sin fuentes de pago.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, Mazatlán es el municipio con mayor número en los pasivos sin fuente de pago en la Cuenta Pública de 2020, advierte un reporte emitido por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

Según el documento proporcionado a Noroeste, Mazatlán pasó de 19 millones 10 mil 232 pesos sin fuente de pago en 2019, a 160 millones 985 mil 699 pesos en el 2020, es decir, un aumento de 141 millones 875 mil 456 pesos, que representan un incremento del 746.8 por ciento.

González Zataráin reiteró que ese pasivo aparece en la cuenta del 2020, pero cuando ya venga la revisión de la nueva cuenta de la Auditoría y revise si esos pasivos continúan, se van a dar cuenta que ya no, pero eso ocurrirá hasta que le toque la próxima auditoría y se vuelva a sacar el nuevo dictamen.

“Nosotros sabemos que no existe (ese pasivo), pero cuando el Diputado dice existen los pasivos éstos en la cuenta 2020, sí, en sus documentos sí existen, en la realidad no existen, se pagaron, incluso ¿por qué no decirlo?, a lo mejor ingresan nuevos pasivos en la cuantía que no están en esa cuenta y que a lo mejor pueden estar en nuevos pasivos de menor cuantía, pero no que provoque un problema financiero ni que esté en una situación de dificultad, al contrario, se desfogó prácticamente esa parte que inflaba más el tema de los pasivos, que era el tema de esos pagos”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Mejoró la situación al momento de descargar ese pasivo que estaba ahí sin fuente de pago, que se concluya con el tema de los pasivos sin fuente de pago, es mejor hacerle frente, por esa razón muchas demandas que hoy están ya notificadas, que ya hay un fallo, que no hay más recurso que interponer pues es mejor en vez de mandarlas a pasivo mejor hacerles frente, por esa razón se aprobó un fondo también hace poco en el Cabildo para empezar a hacer frente a eso y no mandarlas a pasivo, de eso se trata, mandarlas a pasivo lo único que hace es abultar y ahí está, ...el asunto es que le saquemos la vuelta lo más que se pueda al tema de los pasivos”.