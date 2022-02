$!Gobierno de Mazatlán recuperará el Fuerte 31 de Marzo para hacerlo atractivo turístico

Se pretende recuperar el Fuerte 31 de Marzo para convertirlo en un punto más de atractivo turístico para Mazatlán y también se contempla el rescate de la Casa del Marino, eso se llevó como tarea el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“La Secretaría de Turismo (federal) no trae presupuesto prácticamente para apoyar a los municipios, porque no es de ahorita, ha sido por tres años, pero sí te apoya a gestionar cosas y entre otras (Torruco Marqués) se llevó la tarea de algunos temas que le planteamos, como la Casa del Marino, el Fuerte 31 de Marzo que ya está en manos del Ayuntamiento, lo que pasa que el año pasado no teníamos presupuesto, hoy sí tenemos destinado”, continuó Benítez Torres.

“Es un tema que voy a tratar ahorita porque los proyectos ya los tenemos, y van a ser otro punto más, así como fue el de The Beatles otro punto más a visitar por los turistas, la idea es recuperar el Fuerte para que haya espectáculos, para que haya cosas atractivas, reproducir la batalla de la Defensa de Mazatlán de los franceses (que ocurrió en 1864) para que el turista llegue a verlo”.