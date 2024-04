La obra de construcción de la tirolesa en el faro se encuentra suspendida por no contar con permiso de edificación del Ayuntamiento de Mazatlán, no lo ha otorgado y lo va seguir negando hasta que se tenga bien estructurada toda la información en donde los ambientalistas y todo mundo pueda participar, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Hay una suspensión, yo pongo mucho el tema del ejemplo de la palapa que está en zona federal, son temas federales, pero no tienen permiso de construcción del Municipio ambas y nosotros no lo estamos otorgando, lo hemos negado y lo vamos a seguir negando hasta que no se tenga bien estructurada toda la información, los ambientalistas y todo mundo pueda participar en eso”, continuó.

”Porque estamos para cuidar el entorno, obviamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también no se trata de frenar las cosas, simple y sencillamente que se hagan los estudios correspondientes, se haga todo lo que se tenga que hacer y si procede pues adelante en el caso de que así fuese, pero nosotros por lo pronto no estamos aprobando esa propuesta”.

El viernes se colocaron sellos de suspensión de dicha obra en el Cerro del Crestón por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.

El proyecto de la tirolesa va del Cerro del Crestón al Cerro del Vigía, y el domingo un grupo de personas protestó en el acceso al faro en contra de dicha obra.

González Zataráin reiteró que la suspensión de la obra es hasta que se realicen los trámites del permiso correspondiente y que se dialogue con quien se tenga que dialogar, incluso con los ambientalistas.

”Una cosa es la gente seria ambientalista y otra cosa el que anda haciendo grilla, el que anda haciendo grilla ese nunca lo vas a poner, hay gente también que nunca los vas a convencer, el asunto es que se tiene que trabajar en conjunto, yo en lo particular creo que también las cosas abandonadas y arrumbadas no funciona, por ejemplo el faro en mucho tiempo estuvo así, abandonado, hubo una obra que se hizo ahí de un mirador, que le dio vida, trajo turismo y hubo protestas en aquel entonces, también hubo inconformidades, pero no pasó a mayor, se hicieron las cosas bien”, continuó.

”Bueno pues si es así entonces que se dialogue, que se explique, que se le dé la información que se le tenga que dar a todo mundo, la opinión pública, medios, a los ambientalistas se camine en paz porque si tú recuerdas el faro antes de lo que era el mirador pues era un abandono ahí, sí lo subías, yo lo subí varias veces, pero era sucio, era prácticamente abandonado, se le dio otro tipo de vida, se disfruta, se promueve turísticamente y creo que las cosas haciéndolas bien pueden prosperar”.

Después de que el director de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón, manifestó que esa instancia de la Secretaría de Marina dio el permiso de construcción de la tirolesa y no se requiere un permiso municipal para ello por ser un área federal, el Alcalde reiteró que sí se requiere de un permiso federal para realizar esa obra aunque esté en un espacio federal.

“Pues ellos dicen que no y nosotros decimos que sí, por lo menos no tienen nuestro permiso, entonces si no fuese así no lo hubieran solicitado, lo solicitaron, lo negamos”, añadió.

Hasta que cuente con ese permiso municipal se va reanudar la obra o lo otro es como se hace con la palapa que se tiene que estar cuidando casi con policías para que no realicen la obra sin permiso.

”Sí, o la otra es como lo hacen los de la palapa que tenemos que estar cuidando casi con policías porque hacen trabajo hormiga y avanzan en la media noche, en la madrugada y luego otra vez y avanzan y así se va, difícil porque también es zona federal y no nos podemos también nosotros estar de tiempo completo ahí vigilando”.

En el caso del nuevo Relleno Sanitario en el rumbo de Palmillas, al sur de Villa Unión, dijo que no hay oposición de los habitantes de esa zona, lo que hay es una falta de información, también se tiene que dar la información y todo aquel que quiera y tenga una inquietud que se acerque.

”Nosotros si algo tenemos es que sabemos dialogar, sabemos explayarnos demasiado en explicarle a la gente y no llevamos prisa, no hacemos las cosas al arrebato, la hacemos con calma, si alguien tiene una inconformidad lo escuchamos aunque sea minoría, no nos basamos en que la mayoría está de acuerdo y atropellar a las minorías, ni así, siempre damos cabida y apertura a todas las opiniones o los escuchamos y transitamos lo más rápido posible siempre y cuando haya acuerdos”, reiteró el Alcalde.