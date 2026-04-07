$!Gobierno de Mazatlán trabaja en la Colonia Olímpica en la rehabilitación de red sanitaria

Como parte de los esfuerzos por mejorar el alcantarillado de la ciudad, el Gobierno de Mazatlán, a través de Jumapam, trabaja actualmente en la renovación de la red sanitaria de la Colonia Olímpica, misma que tiene una inversión de 600 mil pesos por parte de la Junta de Agua Potable de Mazatlán. Este martes, la Alcaldesa Estrella Palacios, junto al director de Obras Públicas, Martín Gallardo, supervisaron la obra que contará con cuatro etapas a lo largo de su rehabilitación; esto debido a que el alcantarillado de la zona ya cuenta una antigüedad considerable, hecho que generó el reporte de los vecinos.

La obra de Jumapam en la reposición de 100 metros lineales de la red de atarjeas de 8 pulgadas de diámetro, así como de 20 descargas domiciliarias, en el tramo comprendido entre las calles Independencia y Pedro Infante, con el cual se está dando solución a un problema de colapsos en la red. Asimismo, las tuberías de cemento serán sustituidas por PVC de grado sanitario, como lo marca la normatividad vigente. Se espera que los trabajos de rehabilitación tengan una duración de una semana, para avanzar después con las siguientes cuadras, hasta subsanar todo el daño estructural.

“Esta obra fue solicitada por los vecinos y vecinas aquí de la Olímpica. Hace alrededor de tres semanas estuvimos en un programa de Contigo Mazatlán y ahí nos pidieron la reparación de esta calle Juan de la Barrera. Entonces estamos atendiendo una petición ciudadana”, declaró Palacios Domínguez. “El día de hoy vamos a hacer 20 conexiones de drenaje y vamos a estar también arreglando un socavón que está al final de la calle. Además, decirles que las conexiones son totalmente nuevas y se les hizo un 50 por ciento de descuento a los usuarios de esta zona precisamente porque fue una de las peticiones que nos hicieron cuando estuvimos en la jornada de atención ciudadana”. Ante otras peticiones que recibieron de parte los vecinos de la Olímpica, Palacios Domínguez recordó que su Gobierno busca atender todas las solicitudes e inquietudes que se reportan a la línea de Atención Ciudadana, así como al número de Jumapam, que diariamente recibe múltiples llamadas.