$!Gobierno de Mazatlán y DIF llevan la fiesta del Día del Niño a la ‘Pancho’ Villa

Entre risas, juegos, ambiente familiar y una amplia rifa de regalos, cientos de niños y niñas disfrutaron este lunes de un gran festejo para conmemorar el Día del Niño en la colonia Francisco Villa, mismo que fue organizado por el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Mazatlán. La celebración se realizó en la plazuela de la Solidaridad, la cual se convirtió en un punto de encuentro lleno de color, donde los pequeños pudieron divertirse en brincolines, participar en juegos de baloncesto y disfrutar de distintos snacks en compañía de sus familias.







El evento fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios, junto al titular del Sistema DIF Mazatlán, José Luis Gómez, quienes convivieron con los asistentes y formaron parte de las dinámicas organizadas para los menores. “Decirle a los niños y niñas de Mazatlán, que vamos a estar cuidando de ustedes, dándoles mejores espacios públicos y teniendo mejores escuelas. Queremos que sepan que el gobierno municipal está para ustedes; queremos niños y niñas crezcan felices en el Mazatlán que amamos”, dijo Palacios Domínguez.







Durante la jornada, niñas y niños de colonias cercanas a la “Pancho” Villa participaron en concursos, bailes y actividades recreativas que hicieron de la tarde una experiencia inolvidable. Uno de los momentos más esperados fue el show del payaso “Trikis-trakes”, que arrancó carcajadas entre el público infantil. Posteriormente, se llevó a cabo la tradicional rifa de regalos, manteniendo la emoción entre los asistentes; con bicicletas, balones de fútbol, juguetes, carritos y tráileres como algunos de los premios entregados; mientras que funcionarios municipales también participaron sacando boletos ganadores para obsequiar muñecas, carriolas y casitas.





