$!Gobierno de Mazatlán y la UAS firman un convenio de colaboración

Con el objetivo de establecer lineamientos de coordinación y trabajos para el desarrollo conjunto de programas sociales, académicos, culturales, deportivos y más, el Ayuntamiento de Mazatlán y la Universidad Autónoma de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración en pro del municipio. La Alcaldesa Estrella Palacios recibió en Cabildo a la comitiva universitaria encabezada por el Rector Jesús Madueña, para llevar a cabo la firma del documento, teniendo a Fabiola Verde, titular del Imdem, como testigo.

Durante el acto, el vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado, explicó que este convenio afianzará nuevas capacitaciones, así como el servicio social, prácticas profesionales, asesorías técnicas y especializadas de la comunidad universitaria, quienes podrán vincularse con el entorno y ayudar al desarrollo integral del municipio. La Alcaldesa Estrella Palacios destacó la unión del Gobierno Municipal con una institución tan importante como lo es la UAS, con quienes podrán estrechar sus lazos en favor de hacer crecer al municipio mediante proyectos profesionales y comunitarios.

”La firma de este convenio nos deja abrir un puente de colaboración que fortalecerá la educación, la cultura, el deporte, la investigación y el desarrollo social hacia el bienestar de nuestro municipio. Es por que este convenio nos permitirá sumar esfuerzos para desarrollar programas de capacitación, servicio social, prácticas profesionales y proyectos comunitarios; además que también abre la puerta para realizar en conjunto más actividades”, dijo Palacios Domínguez.



