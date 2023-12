Después de más de un día de negociaciones con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Tirado, se llegó al acuerdo de otorgar un incremento salarial del 6.3 por ciento de manera general y 8.5 por ciento a los que menos ganan, informó el Alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain.

”Les propusimos el 6.3 del incremento salarial y le agregamos al último solamente a los trabajadores que menos ganan que son los peones, un poco más y darles el 8.5 a los peones, a los que menos ganan”, declaró.

Indicó que este acuerdo fue parte de lo planteado por su Gobierno, en donde siempre se ha buscado favorecer a los que menos ganan y no por tener algo personal contra los administrativos, sino buscando un equilibrio entre ambas partes.

”No es que tenga algo contra los de oficina, contra los administrativos, pero son los que mejor ganan y los que más se sacrifican, los que más le sufren, los que andan en el sol, es la gente que más debe tener un ingreso”, mencionó.

Ambas partes quedaron en buenos términos, señaló, recordando que la cifra inicial solicitada por Stasam fue de 20 por ciento, luego del 12, posteriormente al 10 por ciento; hasta quedar en 6.3 general y 8.5 por ciento para quienes ganan salarios cercanos al salario mínimo establecido.

”La gente que gana menos y la que más se friega, los que andan de sol a sol a veces en parques y jardines, a veces peones de aseo urbano, peones de obras públicas y andantes de sol a sol, entonces a esa gente hay que darles un incentivo más”, comentó.

También informó que dentro de los acuerdos se negaron las 100 plazas nuevas anuales que se dan como derecho al sindicato y sólo se repondrán las que se queden vacantes por jubilación, esto con el fin de evitar crecer la cantidad de trabajadores sindicalizados que gocen de exceso de privilegios.

”Por primera vez, no se acordaron nuevas plazas porque ya está colapsado, se venía dando 100 plazas por año, este año cero plazas, solamente reponer las que se van cuidando que por contrato colectivo así lo tienen, se jubila alguien lo reponen”, dijo.

”En esta ocasión no cedimos en eso, no va a haber nuevas plazas en ese sentido, porque ya no queremos estar esté creciendo más el tema, porque luego eso te cuesta más, los beneficios son muy amplios y lo otro es que sus horarios son muy limitados, esto es para acotar el tema de la burocracia, para que no tengamos más gente en la oficina hacinada”.

Por último mencionó que aun cuando no era lo que el personal de Stasam esperaba mostraron conformidad al finalizar las negociaciones.