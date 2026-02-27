Gobierno de México hace todo lo que está a su alcance para que jóvenes no se acerquen a grupos delictivos: Sheinbaum

Se está haciendo todo lo que está de su parte para que ningún joven de Sinaloa se acerque a ningún grupo delictivo y por otro lado se aplica cero impunidad, dijo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Agregó que se pone atención especial a jóvenes de 15 a 17 años, se construyen más escuelas.

En cero tolerancia, dijo, quien comete algún delito se le aplica la ley.

Expresó que Sinaloa cuenta con el Gobierno federal y con la Presidenta de México.

También se ha reforzado la presencia de las fuerzas federales en la entidad, añadió en la conferencia de prensa Mañanera en este puerto.