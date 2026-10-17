Gobierno de Sinaloa buscará actualizar padrón de familias desplazadas por la violencia

MAZATLÁN._ El desplazamiento forzado por la violencia ha aumentado en Sinaloa y el número de familias afectadas podría ser mayor al que actualmente tiene registrado el Gobierno estatal, reconoció Graciela Domínguez Nava, quien anunció que buscarán actualizar el diagnóstico en coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente.

La Gobernadora de Sinaloa señaló que el padrón oficial cuenta con poco más de 3 mil familias, aunque consideró que la cifra no refleja necesariamente la dimensión real del problema, debido a que el registro es voluntario y existen personas que no se acercan a las instituciones por distintos motivos.

“El desplazamiento lamentablemente en el País ha ido incrementándose producto de la violencia y Sinaloa no ha sido la excepción. Lo que yo considero es que vamos a tener que replantear de nuevo”, comentó.

Por su parte, Francisco Javier Barrón Aguayo, Secretario de Bienestar en la entidad, precisó que el padrón de su dependencia contabiliza a 3 mil 619 familias desplazadas, a las que invitó a acercarse a las autoridades para incorporarse al registro y conocer los apoyos disponibles.

El funcionario reconoció que algunas familias no se registran por miedo, vergüenza o desconocimiento de los mecanismos de atención, por lo que insistió en la necesidad de facilitar su acercamiento a las instituciones.

“Nosotros, como Bienestar, invitamos a la ciudadanía que se encuentra en este estatus a que se acerque. Mucha gente no lo hace por miedo, no lo hace por vergüenza o porque no sabe”, declaró.

Ante esta situación, Domínguez Nava adelantó que buscarán replantear el convenio con la Universidad Autónoma de Occidente para realizar un nuevo estudio que permita conocer cuántas familias viven actualmente en condición de desplazamiento y establecer mecanismos de atención acordes con sus necesidades.

“En el convenio que se tiene con la Universidad Autónoma de Occidente, que se haga un nuevo estudio para identificar cuántas familias realmente en este momento hay en desplazamiento, porque sin duda se ha incrementado”, dijo.

“En ese sentido, estamos dándole seguimiento para que tengamos datos más concretos y establecer mecanismos, si hay que revisar cómo está lo del registro, porque acuérdense que en esto tiene que haber primero la voluntad y luego confiabilidad”.

La Gobernadora también planteó revisar el funcionamiento del registro para generar mayor confianza entre las víctimas, al señalar que la confidencialidad de sus datos es un aspecto que debe garantizarse para facilitar su incorporación al padrón.

“No podemos revelar los datos de las familias que se registran, entonces a lo mejor hay que revisar también ahí un tema de que le dé mayor confianza a quienes viven en desplazamiento”, manifestó.



Concordia, el municipio con más desplazamiento

Barrón Aguayo indicó que Concordia es el municipio que concentra el mayor número de familias desplazadas, seguido de Badiraguato y Culiacán, mientras que Mazatlán y la capital sinaloense también funcionan como destinos de quienes abandonan sus comunidades.

En este sentido, explicó que Mazatlán recibe a familias procedentes de Concordia, Rosario y Escuinapa, mientras que Culiacán concentra a personas que salen de comunidades cercanas, como Tepuche e Imala, así como de Badiraguato.

El Secretario de Bienestar atribuyó esta dinámica, entre otros factores, a la posibilidad de encontrar empleo en las ciudades receptoras, donde las familias buscan reconstruir sus condiciones de vida después de abandonar sus lugares de origen.

“Mazatlán es de los que más recibe, porque recibe de Concordia, recibe de Rosario y de Escuinapa. Culiacán recibe de las comunidades aledañas, como Tepuche, acá al lado de Imala, y también de Badiraguato, se bajan a Culiacán”, explicó.

El funcionario reiteró que las familias que todavía no cuentan con el registro deben acudir a la Secretaría de Bienestar o a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, para que se elabore la herramienta correspondiente y puedan ser consideradas para los programas de apoyo.

“Que no les dé miedo ni vergüenza, esto es confidencial, nadie se va a enterar. Es un tema entre ellos y nosotros nada más”, señaló.



Desarrollan proyectos de vivienda en siete municipios

Como parte de las acciones dirigidas a la población desplazada, Barrón Aguayo detalló que el Gobierno estatal trabaja en proyectos de vivienda distribuidos en siete municipios, con un total de 14 predios destinados a este sector.

Entre los desarrollos mencionó La Pitahayita y La Higuerita, en Culiacán, Chicuri, en Sinaloa de Leyva, Linda Vista, en Guamúchil, y CeVive Guasave, donde adelantó que prevén entregar cartas de asignación a principios de noviembre.

También informó que en Choix están pendientes de asignar 100 cartas, cuya entrega se realizará cuando la Gobernadora defina la fecha para acudir al municipio.

Finalmente, Domínguez Nava sostuvo que el compromiso de su administración es profundizar la atención y agilizar las soluciones para que las familias desplazadas puedan regresar a sus comunidades o reconstruir sus vidas en condiciones de seguridad y dignidad.

“Nuestro compromiso es, hoy con las familias, reiterarles que estaremos atendiendo y profundizando una solución más rápida para que ellos regresen a reconstruir una vida con dignidad y seguridad”, manifestó.

De esta forma, la actualización del diagnóstico y el fortalecimiento del padrón serán claves para dimensionar el número de personas afectadas, mientras que los proyectos de vivienda y los programas de apoyo buscan atender parte de las necesidades de quienes han tenido que abandonar sus hogares por la violencia.